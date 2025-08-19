11時の日経平均は8円高の4万3722円、東エレクが36.97円押し上げ 11時の日経平均は8円高の4万3722円、東エレクが36.97円押し上げ

19日11時現在の日経平均株価は前日比8.14円（0.02％）高の4万3722.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1019、値下がりは528、変わらずは70と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を36.97円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が22.79円、第一三共 <4568>が19.65円、ＴＤＫ <6762>が12.66円、アドテスト <6857>が10.80円と続く。



マイナス寄与度は49.63円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が34.85円、コナミＧ <9766>が31.57円、バンナムＨＤ <7832>が14.99円、任天堂 <7974>が13.17円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、不動産、倉庫・運輸、鉄鋼と続く。値下がり上位にはその他製品、銀行、非鉄金属が並んでいる。



※11時0分0秒時点



株探ニュース

