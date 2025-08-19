18日の休養日を挟み、19日は準々決勝4試合が行われる。関東第一（東東京）は、第2試合で日大三（西東京）と夏の甲子園では10年以来15年ぶりの東京対決。8強のうち唯一、春夏通じて甲子園優勝経験のない昨夏の準優勝校だが、15年前は3回戦で早実（西東京）を撃破しており、悲願の初優勝へ必勝を誓った。

3番で2試合に登板した関東第一の投打の中心・坂本慎太郎（3年）は、気合十分だった。15年ぶりの聖地での東京対決。「めちゃくちゃ燃えてます。まずは東京のてっぺんを獲ってから、甲子園のてっぺんを獲りたい」と息巻いた。

兵庫県西宮市内のグラウンドで前日練習。打撃練習ではグラウンドに高い金属音を響かせ、注目の一戦に備えた。投げては2試合で13回を投げ1失点、防御率0・69。打っては7打数3安打2打点で打率・429と好調をキープする。ともに強打の日大三は、同校とは毎年練習試合を組む間柄でもある。今年は、春に予定されていた試合が都合が合わず行われなかったが、聖地での対戦が実現した。直近では昨年3月の練習試合で8―4で勝利。ただ、米沢貴光監督は「勝ち上がってきたから実現したカード。僕としては東東京代表として、西東京代表の日大三高さんに挑戦するという気持ちで明日は挑みたい」と気を引き締めた。

15年前の東京対決も戦っていた。10年は早実に10―6で勝利。米沢監督は「お互い知り合いが多くて、選手が楽しそうに試合をしていた記憶がある。今回も中学時代チームメートだった子もいる。その中で選手たちが甲子園という舞台で楽しんでくれればと思う」と期待した。

8強の中で唯一、優勝経験はないが、昨夏は準優勝。雪辱へ重要な局面となる春夏通算5度目の“東京ダービー”の先に、深紅の優勝旗がある。（小林 伊織）

≪東京対決 過去春1度夏3度≫甲子園大会での東京対決は過去、春1度、夏3度の計4度あった。最初は72年の選抜決勝で日大桜丘が5―0で日大三を下して優勝を飾った。夏は77年の2回戦が最初で、当時東東京だった早実が西東京の桜美林を4―1で破った。夏の甲子園での同一都道府県対決は、東京以外では94年2回戦で北海が10―1で砂川北を破った北海道対決の1度のみ。