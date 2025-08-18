『鬼滅の刃』反則だろ…胡蝶しのぶVS童磨の戦闘 迫力の新ビジュアルに大反響「涙が…」「強者感すごい」
人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の第4弾キービジュアルとビジュアル解禁PVが公開された。胡蝶しのぶと上弦の鬼・童磨が激突する姿が描かれており、ネット上で話題となっている。
【画像】ブチギレ顔のしのぶ！笑う童磨…公開された新ビジュアル
キービジュアルのキャッチコピーは「この一突きに全てをのせてーー!!」。しのぶの険しい表情が描かれており、劇中での死闘が伝わる一枚にファンは「この絵は反則でしょ…もう泣いてくださいと言ってる」。
「しのぶが汗を流してることで童磨の強者感がすごい伝わる」「鬼に死の毒撃を与える蟲の日輪刀に一撃の突きをするしのぶさんと扇子をもって不気味な余裕の笑みをしてる童磨の激突と超カッコよくそして美しいビジュアルだ」「この一文を読むだけで涙が出てくる…」などと興奮している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。全452館（通常393館＋IMAX59館）で上映中。
