TREASUREは9月、BABYMONSTERは10月、BLACKPINKは11月…YG下半期の大型プラン公開

YGエンターテインメント（以下、YG）のヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが、TREASURE、BABYMONSTER、BLACKPINKの新アルバム計画を直接発表し、K-POPファンの期待をさらに高めた。

YGは8月18日、公式ブログを通じて「TREASURE & BABYMONSTER | YG ANNOUNCEMENT」を掲載。2025年下半期に活躍するYGアーティストたちのアルバムに関するヤン総括のインタビュー映像が公開された。

デビュー5周年を迎えるTREASUREは、9月1日に3rdミニアルバム『LOVE PULSE』をリリース予定。ヤン総括は「デビュー当時10代半ばから20代前半だったTREASUREのメンバーたちが、今では20代前半から中盤となり、全員が大人になった。過去5年が彼らの第1幕だったとすれば、今回のアルバムは第2幕の始まりになる」と語り、グローバル市場でさらなる成長を期待していると明らかにした。 『LOVE PULSE』には「EVERYTHING」をはじめ、「PARADISE」「NOW FOREVER」「BETTER THAN ME」の計4曲が収録される。

（画像＝YGエンターテインメント）ヤン・ヒョンソク総括プロデューサー

タイトル曲はレトロ・ディスコ・ファンクジャンルの「PARADISE」。ヤン総括は「グローバルツアーを前に披露するアルバムなので、ファンと共感できる楽曲で構成した。ミュージックビデオはタイトル曲『PARADISE』に加え、活動後半には『EVERYTHING』も公開する予定だ」と説明した。

BABYMONSTERは10月10日にミニアルバムでカムバックする。直近の「HOT SAUCE」は収録せず、全4曲すべて新曲で構成。タイトル曲は「WE GO UP」で、より高みを目指すという意志が込められたヒップホップ基盤の力強い楽曲だ。ヤン総括は「コンセプチュアルなミュージックビデオと、それに匹敵するクオリティの高いダンス映像を同時公開する」と予告した。

収録曲はタイトル曲「WE GO UP」、タイトル候補に挙がった「PSYCHO」、ヒップホップ要素を取り入れたスロー曲「SUPA DUPA LUV」、そしてカントリーベースのダンス曲「WILD」の4曲。ヤン総括は「来年リリース予定のBABYMONSTERの新曲も、録音をすでに80〜90％終えている。滞りなくファンの皆さんに頻繁に会えるようにしたい」と語った。

また、彼は以前のインタビューで「50人余りの内部プロデューサーを構成し、定期的なソングキャンプを通じて海外プロデューサーとも交流する音楽システムを構築した」と説明しており、今回の発言は再編されたYGの音楽制作システムが順調に進んでいることを示している。

（画像＝YGエンターテインメント）

さらに、この日ヤン総括はBLACKPINKの新アルバムについても初めて公式に言及。「メンバーたちとプロデューサー陣が一生懸命準備している。11月にアルバムをリリースできるよう努力している」と強調した。

映像の最後には、TREASUREの新ミニアルバム収録曲「EVERYTHING」のダンス練習映像がサプライズ公開され、グローバルファンを驚かせた。アルバム発表の2週間前に新曲と振付を先行公開するのはYGとしても異例のこと。映像にはカムバックを前に汗を流して練習するTREASUREの姿が収められており、期待をさらに高めた。

（画像＝YGエンターテインメント）TREASURE

YG側は「この映像は公開用ではなく内部記録用の資料で、メンバーの服装も私服、メイクもしていない状態。撮影機材も使用せずスマートフォンで撮影した映像だ。ファンへのサプライズプレゼントとして楽しんでいただければ嬉しい」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）