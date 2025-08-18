¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ë²Ã¤¨¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡ß-0¥í¥Ã¥Æ(17Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢¡Ö6ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ËÒ¸¶Áª¼ê¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÎÝÁö¼Ô¤Î½ïÊýÍý¹×Áª¼ê¤¬½éµå¤Ë3Åð¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤¿¸å¡¢ËÒ¸¶Áª¼ê¤Ï1ÎÝÀþ¤òÇË¤ë¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á»î¹ç¤ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿ËÒ¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢½éµå¤ËÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿½ïÊýÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö½éµå¤ËÁÀ¤¤µå¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢(½ïÊýÁª¼ê¤¬)Áö¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÊÖÅú¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö(¼«Ê¬¤¬)¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÍý¹×¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íý¹×¤Ë¤Ï½éµå¤À¤±¼ÙËâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ïÊýÁª¼ê¤È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥º¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿ËÒ¸¶Áª¼ê¤Ï¥·¥å¡¼¥ë¤Ê²óÅú¤òÏ¢È¯¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¡ØÆ´¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Æ´¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤âÄÉ²Ã¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿2023Ç¯WBC·è¾¡¡¦¥¢¥á¥ê¥«ÀïÁ°¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÈ¯¸À¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢µå¾ìÆâ¤Ë¤Ï°ìºÝÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£