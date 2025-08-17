LADORの新作ヘアミストFIG TEAで秋の香りと髪ケアを同時に♡

SNSで“髪に塗る香水”として注目を集める韓国発ヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」から、秋の香りをまとえる新作「KERATIN LAYERED OIL HAIR MIST【FIG TEA】」が登場。熟したイチジクとティーを基調に、ピーチや金木犀を重ねた甘くてほろ苦い香りが髪をふんわり包み込みます。2層式設計で、補修・保湿しながら香りも持続。使うたび気分を上げてくれる一本です。

甘くてほろ苦いFIG TEAの香りを髪に



「FIG TEA（フィグティ）」は、熟したイチジクとティーをベースに、ピーチの軽やかさや金木犀、ローズの華やかさをプラス。ウッディアンバーの余韻が深みを添え、秋らしい温もりを感じさせます。

香水よりも軽やかで、ふわっと香るパーソナルな印象。日常使いはもちろん、夜のデートや女子会前のひと吹きにもぴったりです。

補修×静電気ケアを叶える2層式ミスト

オイル層と水分層をシェイクして使う2層式。加水分解ケラチンやヒアルロン酸、加水分解シルクなどの補修・保湿成分を配合し、乾燥やカラーで傷んだ髪をやさしくケアします。

ノンシリコン処方でベタつかず、静電気防止にも◎。朝のスタイリングやお出かけ前、ドライヤー後など、シーンを選ばず使える万能アイテムです。

見た目も可愛いピンクレイヤーのきらめき



天然由来色素で作られたツートーンのピンクレイヤーは、振るとまるでスパークリングワインのようなきらめきに。持っているだけで気分が上がるデザインは、SNS映えも抜群。

機能性だけでなく、毎日のルーティンをちょっと特別にしてくれる“映える”ヘアミストです。

秋の香りと髪ケアを一度に楽しむなら

「KERATIN LAYERED OIL HAIR MIST【FIG TEA】」は、香りを楽しみながら髪を補修・保湿できる欲張りなアイテム。甘くてほろ苦い秋の香りが、あなたの毎日にさりげない特別感を添えてくれます。

130ml \2,530（税込）で、公式EC・楽天市場・Amazonにて8月27日（水）より発売予定。今秋は、香りとケアを両立する新しいヘアミストでアップデートしてみませんか♪