勝ったチームが単独首位に浮上する一戦

【MLB】ドジャース 6ー0 パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、2打数1安打2四球だった。チームは6-0で勝利し、首位攻防カードで2連勝。地区単独首位に再浮上した。

大谷は相手先発シーズと対戦した第1打席では四球を選び、その後T・ヘルナンデスの犠飛で先制のホームを踏んだ。2回の第2打席でも四球で出塁。フリーマンの中堅への飛球をパドレス中堅手のメリルが捕球できず、またも大谷が生還した。

パドレス先発のシーズは初回に3者連続四球を含む4四球が響いて3失点。2回には2四球からメリルの失策で2失点しており、ドジャースはわずか1安打で5点を奪った形となった。

大谷は4回の第3打席では中前打。6回の第4打席では松井と対戦し、一邪飛に倒れた。

この日は2打数1安打で2得点を稼ぎ、シーズン117得点に。162試合換算で154得点となり球団記録（148得点）を更新するペースだ。150得点に到達すれば、2000年ジェフ・バグウェル（152得点）以来25年ぶりとなる。

ドジャースはこれで同率首位から単独首位に浮上。17日（同18日）の3連戦最終戦ではパドレスはダルビッシュの先発が予定されている。（Full-Count編集部）