「日本が外国に売り飛ばされる！」妻と中学生の娘が“参政党にハマった”49歳男性の苦悩
「ある日、突然家族が特定思想にハマった」という事例は時折見かけるが、今回の参議院議員選挙も例外ではなく、その身に降りかかった人は少なくない。49歳男性フリーライターが身元を明かしながら、自身の体験を告白した。
◆妻が夜中に突然叫ぶ「クルド人が来る！」
私はミュージシャンやフリーライター、不動産業務などで生計を立てている49歳男性である。妻と中学生の娘と平穏な日々を送っていたが、コロナ禍の3年間をきっかけに、家の空気がガラリと変わるのを目の当たりにした。しかし、まさかこんな事になるとは思いもよらなかった。
最初に変わったのは妻だった。コロナ禍直後から陰謀論に染まり始め、当初は「統合失調症になったのか」と本気で驚いたが、今は私が慣れてしまったのか落ち着いたようにも見えている。
きっかけはSNSだった。歯科医で参政党の元共同代表・吉野敏明氏の発信に触れ、「添加物や毒にまみれた世界を変えようとしてくれている！」と感銘を受けたらしい。政治には無関心だったはずが、急に街宣活動にも参加するようになった。
「アンチが多いってことは、それだけ正しいことをしてるってことなのよ」
妻はスマホを握りしめ、真剣な顔でそう言った。
「利権で税金を食い物にしてる不良外国籍の人たちを参政党はちゃんと指摘してる」
私が「そんな極端な……」と口を挟むと、「あなたも調べなさい。知らないくせに否定するのは一番危ない」と返ってくるのだった。
夜中に突然起き上がり、「クルド人が来る！」と叫んだこともある。あのときの驚きは今も忘れられない。
他にも気になっている政党は、日本保守党とチームみらいだそうだ。
「参政党は右翼的、ナチス党の再来なんて揶揄されているけど、右翼とか左翼とかではなく日本の未来、子どもたちの未来を考えてほしい」と話す。
◆中学生の娘まで陰謀論に染まってしまう。その原因は何と彼氏の母親
中学生の娘は、最初はそんな母親の陰謀論を笑っていた。
妻が“フラットアース”（「地球は平らである」とする説）を語れば、「じゃあ夏休みに地球の端っこまで行ってみようよ〜」と茶化すほどだった。
だが、そんなやり取りも長くは続かなかった。
「日本が不良外国人の食い物にされてる！ 許せない！」
「売国奴の自民党が、日本を外国に売り渡してる！」
ある日、学校から帰った娘がそう口走ったのだ。
原因は、初めてできた彼氏の母親だった。妻とはまったく別のルートだが、その母親も筋金入りの反ワクチン派で、「ワクチンを打った人間は五体満足な子供を産めない」と信じていた。ワクチン未接種の娘を気に入り、親しくなる中で、参政党の主張が娘の中に浸透していったのだ。
◆熱心な娘の姿に絆され、苦悩の末に下した決断
娘は「夫婦別姓は帰化人の政治参入を増やし、日本を滅茶苦茶にする」という考えを強く支持するようになった。SNSや学校でも参政党支持を公言し、「アンチは本物の日本人か？」とまで言う。参政党を「真ん中」と位置づけ、自民党を「左すぎる」と評する。
曰く、「学校でも参政党は本当に人気」なのだという。そして、こう捲し立てた。
「日本に巣食う不良外国人を一掃してほしい。例えば難民申請を悪用する不良外国人、生活保護をあてにしたり税金で負担してもらえる医療費や補助金を目当てにやってくる不良外国人、日本に不利な法案を定めようと政治参入を目論む不良外国人とか。何より、日本に入ってくる外国人を厳選するようにしてほしい。
これは外国人差別などではなく、正当な区別なんだよ。正しく日本観光を楽しんだり、日本が大好きで日本人になろうという方は大歓迎だから。
