¡Ö£±²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤é·è¤áÀÚ¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×ÅìµþV¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤¬²ù¤ä¤ó¤ÀµþÅÔ¤È¤Îº¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤â¿ÉÊú¶¯¤¯¡×
¡ÎJ£±Âè26Àá¡ÏµþÅÔ £±¡Ý£° ÅìµþV¡¿£¸·î16Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA
¡¡
¡¡£°¡Ý£±¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÇÔ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¤Îº¹¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµåºÝ¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½é¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÅìµþV¤À¤Ã¤¿¡£44Ê¬¡¢Ê¡ÅÄÍ¯Ìð¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¾¾¶¶Í¥°Â¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤¬¡¢Áê¼êGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢54Ê¬¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¤³¤ì¤âÂÀÅÄ¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅìµþV¤Ï66Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¡¢µþÅÔ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï72Ê¬¤Ë·§¼èÃ«°ìÀ±¤È»û¾ÂÀ±Ê¸¡¢79Ê¬¤ËÅâ»³æÆ¼«¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤é·è¤áÀÚ¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î£±¸Ä¼êÁ°¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢²¿²ó¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç£±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î£±Êâ¼êÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ »î¹ç¸å¤Ë¤½¤¦²ù¤ä¤ó¤ÀÅìµþV¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼êÁØ¤Î²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÓÇÛ¤ò´Þ¤á¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µÞÌ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤µ¤é¤ËºÆÅÀ²Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤³¤³¤Ï²æ¡¹¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿ÉÊú¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÂç¾×·â¤À¡ª¡×¡ÖÌ©¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¸µ¥Ð¥ë¥µ¤Î¡È´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ã¥·¡É¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¼õ¤±¤¿½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¿·»ö¼Â¡ª´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°¢Á³¡õÈáÃ²¡ÖÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡
¡¡£°¡Ý£±¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÇÔ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¤Îº¹¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµåºÝ¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½é¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÅìµþV¤À¤Ã¤¿¡£44Ê¬¡¢Ê¡ÅÄÍ¯Ìð¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¾¾¶¶Í¥°Â¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤¬¡¢Áê¼êGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅìµþV¤Ï66Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¡¢µþÅÔ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï72Ê¬¤Ë·§¼èÃ«°ìÀ±¤È»û¾ÂÀ±Ê¸¡¢79Ê¬¤ËÅâ»³æÆ¼«¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤é·è¤áÀÚ¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î£±¸Ä¼êÁ°¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢²¿²ó¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç£±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î£±Êâ¼êÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ »î¹ç¸å¤Ë¤½¤¦²ù¤ä¤ó¤ÀÅìµþV¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼êÁØ¤Î²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÓÇÛ¤ò´Þ¤á¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µÞÌ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤µ¤é¤ËºÆÅÀ²Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤³¤³¤Ï²æ¡¹¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿ÉÊú¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÂç¾×·â¤À¡ª¡×¡ÖÌ©¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¸µ¥Ð¥ë¥µ¤Î¡È´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ã¥·¡É¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¼õ¤±¤¿½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¿·»ö¼Â¡ª´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°¢Á³¡õÈáÃ²¡ÖÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×