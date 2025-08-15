おやすみ前に2歳児から『じつは…』かわいすぎる告白に4万いいね「こんなご褒美が」「ドキドキ」【ママリ】

子どもからのかわいい告白に胸キュン

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、サメ美(@asagamatakuru__)さんの投稿です。

寝る前の穏やかな時間。サメ美さんの2歳の子どもさんが、突然「じつは…」と言い始めます。サメ美さんが「どうしたの？」と問いかけると…。

寝る前に2歳が突然「じつは…」と言い始めたので「なになに？どうしたの？」と訊いたら「じつは ママに ありがとうが あって」と言うので「ふむふむ。なんでしょうか？」と訊くと「じつは ママ だっこしてくれて ありがと」と言われて心臓撃ち抜かれた。こんな可愛い「実は」は、生まれて初めてです。

これは胸キュン必至！2歳さんからの突然の思いがけない感謝の言葉に一気に撃ち抜かれてしまいました。2歳の子どもが頑張って伝えた「ママ だっこしてくれて ありがと」は、言葉以上に深く、そして心が温かくなる愛情が込められています。寝る前の何気ない瞬間が特別な思い出になるなんて、とても素敵ですよね。



この投稿には「子育て頑張ってると、たまにこんなご褒美があるんですね。」「実はは色んな意味でドキドキだけどはぁ可愛いってなるな」といったリプライがついていました。子育てをしていると子どもからのこんなご褒美があるんだと感動した投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）