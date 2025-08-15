Image: HTC

Ray-Ban Metaに追いつけ追い越せ競争、ヒートアップしてきました。

HTCのVIVEシリーズに、新たな仲間が増えました。「VIVE Eagle」はトラディショナルなウェリントンフレームのAIグラス。49グラムという軽量なフレームのなかに、Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1、4GBメモリ、32GBストレージ、 スピーカー、235mAhバッテリーを内蔵していますよ。

お値段は1万5600ニュー台湾ドル（約7万600円）だから、Ray-Ban Metaよりちょっと高いんだけど、コイツのAIはかなり使えるヤツっぽいぞ。

顔を覚えてくれるAIメガネ、だと思う

Image: HTC

3024×4032ピクセルの写真、1512×2016ピクセルの動画を撮影できる1200万画素のカメラはAI用の入力インターフェースにもなるんだけど、公式サイトを見る限り人の顔を覚えてくれる、顔写真に名前というタグをつけられるっぽいんだよね。

でっかい駐車場で、自分のクルマを駐めた場所を記録してくれる機能としても使えるらしい。スマホ連携前提とはいえ、IQ高いじゃん、きみー！

中国語（繁体字）・英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語など、13言語の文字を翻訳して喋ってくれる機能もあります。インバウンド、じゃなかった、アウトバウンド（海外旅行）しちゃいたくなるね。

9月1日に台湾で発売。日本では？

Image: HTC

カメラやマイクで取得したデータは暗号化された状態でスマホに受け渡し、AIモデルのトレーニング用としては一切使わないとのこと。顔写真と名前タグの関係性などは外には漏らしません。個人情報はしっかりと保護します。ってことですね。

フレームサイズはMとLの2種類。アジア人の頭蓋骨にフィットしやすいものだといいな。

今日から予約開始で、9/1に台湾で発売されます。現時点で日本で発売するかどうか発表されてないけど、HTC NIPPONさんには頑張っていただき！ 技適を通して！ 日本展開をしていただきたく願います！

Source: HTC