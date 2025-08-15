¡Öº£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡Ä!?¡×àÊÌ¿Íµéá36ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡Ö¿ïÊ¬¤È´é¤¬¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤ó´Ý¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾¯¤·¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¡×
¥¢¥´¼þ¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Öà¹ë²Ú¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª(42)¤ÈÁêÍÕ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢Ì¾ÇÈô¥ÂÀÏº¤Î¸µÆ±´ü¡¦ÇðÌÚ¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀéÍÕÍºÂç(36)¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ã¤Æº£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡Ä!?¡×¡Ö¤ª´é¤¬¤Þ¤ó´Ý¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾¯¤·¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¡×¡ÖÀéÍÕÍºÂç¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤óÌ£¤è...¡×¡Ö¿ïÊ¬¤È´é¤¬ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡ÖÀéÍÕ¤Á¤ã¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀéÍÕ¤¯¤ó¡¢°¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í♡¡×¡Ö°Ìò¤Î»þ¡¢ÉÝ¤¤¶õµ¤´¶¡ª¡×¡ÖÍºÂç¤¯¤ó¤Î°Ìò¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¡×¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£