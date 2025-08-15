Ｊ１柏は１５日、柏市内で次節の岡山戦（１７日・ＪＦＥス）へ向けた調整を非公開で行った。チームは第２６節前時点で、首位の鹿島と勝ち点差なしの２位。首位奪還へ挑む一戦に、ＭＦ小屋松知哉は「（岡山は）守備で全員がハードワークできるチーム。（２―０で勝った前回対戦時は）少し得点入るまでに時間かかった。自分たちが成長できている部分を出せたらいいですし、立田（悠悟）とか（過去に）やっていたチームメートもいるので、しっかり勝ちたい」と意気込んだ。

好調を維持している。左ウィングバックで先発起用されている小屋松は、リーグ後半戦が始まった６月１５日の東京Ｖ戦（３〇０）から、公式戦７戦連続で得点かアシストを記録中。直近は３試合連続でゴールを決めている。この日の時点で、リーグ戦３得点６アシストをマーク。アシスト数はチーム１位、リーグでも３位タイの記録だ。逆サイドのＭＦ久保藤次郎もチーム最多タイの５得点と、チーム２位タイの４アシストと活躍。両ウィングバックによる得点関与が、今季の柏の攻撃を支えている。

昨季までの２年で得点数はわずか１点にとどまっていたが、今季は主力として好調のチームに貢献。２１年まで在籍した鳥栖（当時はＪ１）時代以来の好感触があるといい、「数字がついてきてくれているのはうれしい。味方も含めて、しっかりゴールを決めてくれている。数字を重ねていくごとに、自分自身のプレーに少しずつ自信を持てるようになった。（これまでは）いいプレーはしつつも、あまり数字がついてこなかった。数字が１個ずつ積み上がることで、より自信もってプレーできている」と、手応えを明かした。

リカルド・ロドリゲス監督は開幕前から小屋松を高く評価。Ｊ２徳島の監督時代に京都（当時Ｊ２）で活躍する小屋松の姿を見ていたことから、信頼を示していた。この日の取材で小屋松の直近の活躍を問うと「プレシーズンはいいスタートを切ったが、その後は疲れが見えたときもあった。その時期にはジエゴをより多く起用したが、ここ最近は改めていい状態が続いている。それが数字にも表れています。（数字が）出ていない時期も素晴らしい貢献をしていたので、継続的にチームの中で素晴らしく、重要な選手であることは疑いようがない」と称賛した。