30日にカタールで開催されたチャリティーマッチ『マッチ・フォー・ホープ』。今回はエデン・アザールやティエリ・アンリ、マルセロ、ジェラール・ピケ、ジエゴ・コスタら名手が出場したが、色々な意味で見せてくれた選手の1人が元フランス代表FWフランク・リベリだ。リベリは現役時代を思わせる華麗なテクニックでマルセロの股間を通すパスを出すなど、さすがの技を見せていた。それに加え、リベリは得意のドリブルでも見せてくれ