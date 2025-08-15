¡ÚÂ®Êó¡ÛÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìµÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤ÎÃËÀ¤òÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¡ÖÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡×¡¡ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡¡¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô»ö·ï¤á¤°¤ê
ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï15Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤ÎÃËÀ¤òÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìµÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¡¦µíµ×ÊÝÉÒÊ¸»á¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¤á¤°¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤Çµíµ×ÊÝ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¯ÁÊÍ±Í½¡×¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·6·î¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄ·è¤ò¼õ¤±¤ÆÆÃÁÜÉô¤ÏºÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µíµ×ÊÝ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤«¤«¤ë´óÉÕ¶â¤Ê¤ÉÌó2000Ëü±ß¤ò¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£