BTS¤Ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¼çÂê²Î¤â ULTRA JAPAN¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¡×
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅÔ»Ô·¿¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×DJ¤¬½¸·ë¤¹¤ëULTRA JAPAN¡£
Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏËèÇ¯¿ôËü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ¤·¤¿Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÎ³Ú¥á¥¤¥ó¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢J-POP¤äK-POP¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¤¬²»¤È¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡½¡½¡£¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢ULTRA JAPAN¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎULTRA JAPAN¤Ç¼ÂºÝ¤ËÎ®¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤ä¥È¥ì¥ó¥É¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÖULTRA JAPAN¤Ç¤¢¤Î¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖULTRA JAPAN 2024¡×1ÆüÌÜ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ·Ð¸³¤â¤¢¤ëAfrojack¡Ê¥¢¥Õ¥í¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ë¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤ä¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤é¤Î³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥È¥Ã¥×DJ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¿ÆÆü²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈà¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ë»É¤µ¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Teriyaki Boyz¤Î¡ÖTokyo Drift¡×¡£2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX3 TOKYO DRIFT¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë´¶¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âº£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ì¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤Î¡ÖWoke Up¡×¡£Äã²»¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ó¡¼¥È¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¹¶¤á¤Î¥é¥Ã¥×¤¬²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿»°ÂåÌÜJ Soul Brothers¡ÖSummer Madness¡×¤òÁª¶Ê¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÈ×¡¢ÆÃ¤Ë´ÑµÒ¤Î¼ª¤È¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢David Guetta¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥²¥Ã¥¿¡Ë¤È¶¦¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖTitanium¡×¤ò¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î¥µ¥ó¥È¥é¡ÖÎµ¤Î¾¯Ç¯¡×¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾ìÌÌ¡£Á¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë²ñ¾ì¤¬Êñ¤Þ¤ì¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê´¿À¼¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ULTRA JAPAN¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ë¿Íµ¤DJ¡¢Steve Aoki¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¢¥ª¥¡Ë¡£¥±¡¼¥Åê¤²¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈà¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ã¤ê¤Ð¤ó¤Ð¤ó¡×¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥º¥à¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò°ìµ¤¤ËÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¡¢´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ª¥¼«¿È¤¬¸ø¼°¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿BTS¡ÖMic Drop¡×¡£YouTube¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬15²¯²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿MV¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÎ®¤ì¡¢Äã²»¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ìÃæ¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù½éÂå¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡ª¡×¡£²ñ¾ìÃæ¤Î´ÑµÒ¤¬°ìÀÆ¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ²Î¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÀ¤Âå¤âÄ¶¤¨¤¿²»³Ú¤Î¶¦ÍÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡ª¡×ÈäÏª¤Ï54:10º¢¤«¤é
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤DJ¥Ç¥å¥ª¡¦BOPCORN¡Ê¥Ü¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡Ë¤Î2Wasted¡Ê¥Ä¡¼¥¦¥§¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥È¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕÍº´î¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëGT¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¡¢ONE OK ROCK¤Î¡ÖWhenever You Are¡×¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖFirst Love¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤êÄÏ¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊBOPCORN¤Ïº£Ç¯¤ÎULTRA JAPAN¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡ªº£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ°¦¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿Afrojack¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
Steve Aoki¤Î¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡ª¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤Ë²ñ¾ìÇ®¶¸
¢¨¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡ª¡×ÈäÏª¤Ï54:10º¢¤«¤é
º£Ç¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¶Ê¡©
¤½¤ó¤ÊBOPCORN¤Ïº£Ç¯¤ÎULTRA JAPAN¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡ªº£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¡£
