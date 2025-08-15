この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで北海道旅行の様子や株式市場、価値観について語った。地域インフラとしてのコンビニエンスストアの重要性、ZOZO創業者・前澤友作氏の大型ヨットに対する見方、家族との対話などに言及した。



北海道の過疎地域を旅する中で、田端氏はコンビニエンスストア『セイコーマート（セコマ）』について、「ほとんどまともな産業として成り立っている商業は、セイコーマートぐらいじゃないか」と述べ、その物流網が地域経済を支えると指摘した。続けて「コンビニってインフラなんだなって思うわ、本当改めて」と述べた。さらに、セコマの経営について「上場していたら株を買いたかった」と語った。



自身の旅のスタイルにも触れ、雨天下で車中泊を続けていることについて「意地になってやってるだけ」「続けることに意義がある」と語った。配信中には、リアルゲイトやメガバンクなどの株価動向を確認する場面があった。



前澤友作氏の全長114メートルのヨットについては、乗組員30人、潜水艇を搭載し水深200メートルまで潜れると紹介し、「男のロマンを全部詰め込んだ船」と述べたうえで、「自分が同じ資産あった時にやるかっていったら、またちょっと別問題で人それぞれ」と語った。また、DMM.comの亀山敬司会長がボロボロの電動自転車を愛用しているという話を挙げ、価値観の多様性に触れた。



最後に、子どもたちとの会話から将来の夢やお金への意識に触れ、「プライベートジェットに乗れるように頑張ってほしい」と述べ、経済的成功だけでなく自分らしい生き方の重要性について語った。