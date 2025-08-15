苦手克服！子どもが食べやすい【ゴーヤ】の人気レシピ8選〜苦みを抑えるコツにも注目
夏野菜のゴーヤは栄養満点ですが、苦みが苦手な子どもも多いですよね。でも大丈夫！ 実は、下処理や味付けを工夫するだけで、グッと食べやすくなりますよ。
この記事では、子どもはもちろん、大人もおいしく食べられる人気レシピを8つご紹介。この夏、ゴーヤを食卓に取り入れてみませんか？
【チーズ香る】ゴーヤのピカタ
ゴーヤの種を抜いたリング状のピカタは、見た目もかわいらしく、子どもも思わず手を伸ばしたくなる一品です。粉チーズのコクが加わることで、ゴーヤの苦みがやさしく包まれます。塩もみしないことで、ゴーヤ本来のシャキシャキとした食感を存分に楽しめるのも魅力。ケチャップとマヨネーズを混ぜたオーロラソースを添えると、さらにおいしくいただけます。
■下処理が決め手！ ゴーヤの【サラダ】レシピ2選
軽く茹でることで、ゴーヤの独特な風味が和らぎ、サラダとしても違和感なく味わえます。ただし、茹ですぎると食感が損なわれるため、手早く茹でてしっかり水気を切るのがコツ。ツナの旨みとすりゴマ入りのマヨネーズのこっくり感がゴーヤと絶妙にからみ合います。細切りのニンジンを加えれば、彩りのアクセントに。
甘いコーンとの組み合わせで、苦みがほんのり控えめになり、口当たりもさっぱりと軽やかです。食感を残したいときは、塩もみ後にサッと茹でる程度に留めましょう。もし苦みが気になる場合は、少量の砂糖を一緒にもみ込むと、さらに食べやすくなります。
■主食にもお弁当にも、ゴーヤの【おかず】レシピ5選
やさしい味わいの豆腐と卵が、ゴーヤの風味を包み込むチャンプル。子どもにも好まれる味付けです。ゴーヤは塩もみ後に水洗いすることで、苦みが和らぎますよ。仕上げにかつお節をたっぷりかければ、風味豊かでごはんが止まらなくなる一品です。
冷めてもおいしいゴーヤのおかずレシピです。ベーコンのコクがアクセントになり、ついついごはんが欲しくなる味わいに。だしの素やしょうゆなど、身近な調味料でパパッと作れるので、お弁当の隙間を埋めたい時や、献立にもう1品加えたいときにも重宝します。
ゴーヤとハム、木綿豆腐を炒めて作るあんかけ仕立てのおかず。口当たりが良く、淡いピンク、緑、白の鮮やかなコントラストが食卓を明るく彩ります。ハムの塩気とゴーヤのやわらかな食感がくせになり、リピート必至です。
卵とゴーヤで作るシンプルな炒め物は、忙しい朝の一品にもぴったりです。卵液にマヨネーズを加えるのがポイント。卵がふわふわに仕上がり、ゴーヤとの食感のコントラストを楽しめますよ。ケチャップ以外に、粉チーズをかけるアレンジもおすすめです。
夏らしい副菜にイチオシなのが、ゴーヤとツナの白和えです。香り高いすりゴマと豆腐の甘さが、ゴーヤの風味をさらに引き立てます。下茹でしてから和えることで、苦みがほど良く和らぎ、全体の味がまとまります。あっさりとした味わいに仕上がるよう、ツナは水煮缶を選びましょう。
■ゴーヤの苦味を和らげるには「茹でる」ことがポイント
ゴーヤの苦みのもとは、苦み成分の「モモルデシン」にありますが、この成分は水溶性なので、湯通しやサッと茹でることで、さらに苦みを和らげられます。
ツナやハムのように旨みの強い食材と組み合わせたり、マヨネーズやゴマなどでコクのある味付けにすることで、子どももおいしく食べられるゴーヤ料理が完成しますよ。
ぜひ今回ご紹介したレシピを参考に、ゴーヤ嫌いを克服して、栄養満点の夏野菜を食卓に取り入れてみてくださいね。
(ともみ)
【材料】（2人分）
ゴーヤ 1/2本
卵 1個
粉チーズ 大さじ 1/2
小麦粉 大さじ 1
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ 1
プチトマト 2~4個
【作り方】
1、ゴーヤは長さを3〜4等分に切ってワタと種を取り、更に厚さ5mmの輪切りにする。ボウルに卵を割りほぐし、粉チーズを加えて混ぜる。
2、ゴーヤに小麦粉をまぶしておく。フライパンにサラダ油を中火で熱し、ゴーヤを(1)の卵液にくぐらせて入れ、両面2分ずつ焼く。塩コショウをし、器に盛る。プチトマトを添える。
