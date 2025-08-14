渡辺翔太が子役をお姫様抱っこ！「慣れていない感じがまたかわいい」「しょっぴーパパの顔」「メロすぎる」とファン歓喜
■「少女の霊をお姫様抱っこして撮影現場を散策中」の『事故物件ゾク 恐い間取り』メイキングムービー
【動画＆写真】渡辺翔太が子役をお姫様抱っこする『事故物件ゾク 恐い間取り』メイキング
Snow Manの渡辺翔太が主演の映画『事故物件ゾク 恐い間取り』（公開中）公式Instagramで、渡辺が“少女の霊”をお姫様抱っこするメイキングムービーが公開された。
ポストには「少女の霊をお姫様抱っこして撮影現場を散策中」と添えられており、動画では、顔から手まで白塗り＆ロングヘアで白いワンピースの子役を、リュックを背負ったデニム姿の渡辺が軽々とお姫様抱っこ。
ニコニコうれしそうな女の子に、渡辺が「上手にできた？」と問いかけると、女の子は「うん」と返事。渡辺は声をあげて笑う。
その後はお姫様抱っこのまま、カメラやスタッフが並ぶ撮影現場を散策。「あっち！」と指をさす女の子に言われるがまま移動してあげる渡辺だった。
「抱っこに慣れていない感じがまたかわいい」「しょっぴーパパの顔になってる！」「メロすぎる動画ありがとうございます」などといった声が続々と到着している。
なお、“少女の霊”との手つなぎショットも公開されている。
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/2