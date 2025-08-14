◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月13日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で三塁打を放ち、12試合連続安打をマークした。

初回、先頭で迎えた第1打席、相手先発・ヘンドリックスに対し2ボール2ストライクからの6球目、真ん中付近に来たチェンジアップを捉えると、打球は右翼線に飛び、大谷は俊足を飛ばして一気に三塁に到達。いきなりチャンスメークした。

無死三塁から次打者・ベッツが左前適時打を放ち、悠々生還。先制のホームを踏み、この後にマウンドに上がる投手・大谷を自ら援護した。

さらに、スミスにも15号2ランが飛び出し、初回だけで3点を奪った。

前日の同戦は、同点の6回に遊直でプロ初の三重殺を食らったが、9回に43号ソロ。初めての屈辱をひと振りで返した。今季2度目の4戦連発でナ・リーグ本塁打王争いで単独トップに浮上した。

7月23日のツインズ戦で記録した自己最長に並ぶ5試合連続本塁打での44号にも期待がかかる。

この日は投手復帰後9度目の先発マウンドで古巣相手に投げるのは初めて。盟友・トラウトとの対決は23年3月21日のWBC決勝で9回2死からスイーパーで空振り三振を奪い、侍ジャパンの世界一を決めてから876日ぶりだ。

チームは前日のエンゼルス戦で延長戦を落とし3連敗。4連勝したパドレスにナ・リーグ西地区首位に並ばれた。さらに、この日のデーゲームでパドレスがジャイアンツに勝利したため、敗れれば首位から陥落する。