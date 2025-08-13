『その着せ替え人形は恋をする』第19話 ダイエットを決意した海夢
2025年7月5月（土）24時より順次放送開始となった『その着せ替え人形は恋をする』。第19話のあらすじと先行カットが公開された。
原作累計部数1300万部を突破した、福田晋一が描く『その着せ替えビスク・人形ドールは恋をする』。
ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。
まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。
クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。
そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？ 真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、中々クラスに馴染めずにいる。
そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川 海夢はまるで別世界の住人。
けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することになって……！？
決して交わるはずのなかったふたりの世界が、動き出す――！
第19話は、8月16日（土）放送開始。あらすじはこちら。
＜第19話「思い出刻むぜ！」＞
周囲から太ったことを指摘され、ショックの海夢。今までのコス衣装を着てみると、キツくて入らないものばかり。落ち込みつつも、またコスプレするためにダイエットを決意した海夢のもとに、ある知らせが届く。それを見た海夢はちょっと元気が出た、と新菜を買い物に誘う。
＞＞＞第19話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
放送をお楽しみに。
（C）福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会
