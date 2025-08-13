ゆずが、新曲「尤」（読み：ユウ）を8月27日にデジタルシングルとして配信リリース。あわせて本楽曲のジャケット写真のカバーアートが公開された。

本楽曲は、今年12月に開催されるゆず6年ぶりのアジア公演『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU』に向けて制作された楽曲で、北川悠仁が作詩、北川とTeddyLoidが作曲を担当。現時点で、楽曲の全貌は明らかになっていない。

また同曲は、8月27日にリリースされる7年ぶりのCDシングル『GET BACK』に、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマである表題曲とともに収録される。なお、配信ジャケット写真となるカバーアートは、水墨イラストレーターのじんかいが手掛けている。

本日より、Pre-addとPre-saveがスタート。なお、来週8月22日には本楽曲に関する新たなインフォメーションを発表予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）