全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西小山のイタリア料理店『Cizia（チッツィア）』です。

小皿充実でパン飲みが盛り上がる

これまではガツンとしたイタリアンの料理とナチュラルワイン、そして自家製パンが柱の『チッツィア』だったが、「最近は小皿料理にも力を入れています」と店主のばばかつえさん。

以前からカウンターおひとり様の常連さん用に小皿で料理を出していたところ、「それが食べたい」というリクエストが多発。一般メニューに昇格したのだとか。

「パンの認知度も上がって、よりパン飲みしやすい小皿が人気になってきました」とうれしそうに話す。

芽キャベツの素揚げ650円、タラと春菊の春巻き生のりソース800円、カキのクラムチャウダー1200円

『Cizia（チッツィア）』（小皿：手前から時計回りに）芽キャベツの素揚げ 650円、タラと春菊の春巻き生のりソース 800円、カキのクラムチャウダー 200円 さらりとやさしい味のクラムチャウダーにはパンを浸して食べたい。生のりソースがワインとのつなぎをよくする春巻き。中の具は季節で変わっていく。からすみがかかった芽キャベツも酒を呼ぶ

小皿料理にすることで、春巻きやポテサラなど、イタリアンにとらわれないメニューもできるようになった。そんな風に自由度がアップしたのも楽しい。

料理人のばばさんがパンを覚えたいと門を叩いたのは『パーラー江古田』。師匠である原田浩次さんのパンをリスペクトしつつ、店では少しずつ自分の味に変化させてきた。

「パンだけで完結するのではなく、料理やワインと一緒に食べておいしいと思うパンにしたい」と話す。

小皿とパンでワインをグビグビ飲んで、パスタで〆るというのが、常連おすすめの至福のコースだ。

『Cizia（チッツィア）』店主 ばばかつえさん

店主：ばばかつえさん「飲めるランチも時々やってます！スケジュールはSNSでチェックを！」

『Cizia（チッツィア）』サフランイエローの壁が印象的

西小山『Cizia（チッツィア）』

［店名］『Cizia（チッツィア）』

［住所］東京都品川区小山6-6-3

［電話］03-6314-3965

［営業時間］12時〜14時半（14時LO、土・日・祝は13時半LO）、18時〜23時（22時LO）

［休日］水、不定休あり※SNSを要チェック

［交通］東急目黒線西小山駅から徒歩3分

