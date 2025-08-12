アストン・ヴィラ、PSGのスペイン代表MF再獲得を検討中…指揮官がアセンシオとの再会を熱望か
アストン・ヴィラはパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するスペイン代表MFマルコ・アセンシオの再獲得を検討しているようだ。12日、イギリス『ガーディアン』が報じている。
アストンヴィラは2024−25シーズンの冬の移籍市場で、PSGから半年間のレンタル移籍でアセンシオを獲得。同選手は公式戦21試合に出場し、8ゴール1アシストの成績を残し、シーズン終了後にPSG復帰が発表された。
今夏の移籍市場では、オランダ代表GKマルコ・ビゾットとコートジボワール代表FWエヴァン・ゲサンを獲得。主力選手の慰留に努めるマーケットを過ごしており、すでにフランス代表DFリュカ・ディニュ、フランス代表MFブバカル・カマラとの契約延長を果たしている状況だ。
そして今回の報道によると、アストン・ヴィラはアセンシオを再びヴィラ・パークに迎え入れることを検討している模様。『ガーディアン』は「ウナイ・エメリ監督が同選手の再契約を熱望している」と報道し、契約形態については「完全移籍かレンタル移籍か検討している段階」と伝えている。
現在29歳のアセンシオは、マジョルカの下部組織出身で2013年10月にトップチームデビューを果たした。その後、2015年夏にレアル・マドリードに加入すると、加入初年度はエスパニョールにレンタル移籍を経験。翌シーズンに復帰すると、レアル・マドリードで公式戦286試合に出場し、61ゴール32アシストを記録した。2023年夏にPSGへ活躍の場を移し、2024−25シーズン後半戦はアストン・ヴィラへレンタル移籍している。
