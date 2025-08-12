【そらジロー×ハローキティ】テレビCM「燃費のいい家」夏篇で共演！
東京都の2050年ゼロエミッション東京の実現に向けた住宅におけるエネルギーの高効率化や再生可能エネルギーの利用を推進すべく、このたび日本テレビのお天気キャラクター「そらジロー」とサンリオのキャラクター「ハローキティ」がコラボした動画の夏篇が、8月11日よりテレビ放映がスタートした。
☆そらジローとハローキティの共演が楽しめる、ためになるCMイメージをチェック！（写真4点）＞＞＞
CMは、 ”断熱で夏も涼しい「燃費のいい家」篇” と ”夏は太陽光パネルで「燃費のいい家」篇” の2篇となり、視聴者が住宅の環境性能について気付きを得られる内容になっている。
夏篇はテレビCMのほか、民放の無料動画配信サービス「TVer」や都内の屋外広告でも放映される。今後、冬篇も制作・放映する予定となっている。
環境性能の高い住宅での生活は「ここちよい暮らし」の実現へと繋がる。そらジローとハローキティの共演CMでは、断熱材や二重窓を活用した断熱性能による家の燃費向上と快適性を訴求したり、太陽光パネルの経済性と防災面をそらジローが解説し、ハローキティが「ここちよい暮らし」の重要性を呼びかけたりとしてくれる。
「燃費のいい家」の作りについて知って、エネルギーを効率よく利用しよう！
（C）NTV
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656668
