アンミカ、結婚14周年で「いま幸せだから言える」 重視すべき結婚の条件を語る
モデルでタレントのアンミカが12日、都内で行われたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY シーズン2』（24日スタート 毎週日曜 後9：00）の取材会に出席。重視すべき結婚の条件を語り、自身の結婚生活の現状についても明かした。
【全身ショット】美脚スラリ！さすがのドレス姿で登場したアンミカ
取材会にはアンミカのほか、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が参加。大切にすべき結婚の条件を聞かれ、アンミカは「女性は被害者意識が強くない明るい子」「男性はその人の個性を尊重する器の広さ」と提示。「そこから先はお互い優しさ、誠実さ、家族を大事にするとか」としつつ、「結局いくつか言ったんですけど、女性1位と男性1位は私は一貫しているかな」と伝えた。
また、アンミカはことし3月24日に14回目の結婚式記念日を迎え、仲良しの秘訣をSNSに投稿。これについては結婚生活の中で気づいたものだとし、「旦那さんと出会うまで、ダメダメな人とばっかりお付き合いをしてて。本当泣きながら別れんのやだって、ロータリーで寝転んだら指をひかれた男性とか、イノシシの出る山に置き去りにされたりとか、スパイとか」と波乱万丈な恋愛を例にあげながら、「今の旦那さんが本当素敵な方で、その方に教えていただいて感じた喜びばっかりを書いてるんですよね。すごい偉そうに『こんな人ぜひ選んで』って言いながら、自分は結婚するまで全然できてなかったし、選べてなかったし」と告白。続けて「いま幸せだから旦那様のおかげで言えてることなんだなって思います」とし、「だから今見てる皆さんに本当に幸せになってほしいと思ってます」と晴れやかな笑顔で伝えた。
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す。
MCには、前シーズンでもMCを務めたアンミカ、若槻に加え、藤森、平が決定した。20代“ガール”と30代“レディ”が、「結婚」という人生最大の選択を前に本音ダダ漏れでぶつかりながら、何より自分自身と向き合う。
