【人機スマホの最新機種】Nothingの新モデル「 CMF Phone 2 Pro」をレビューします。しかし、同じ価格帯のモデルが多くない？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで人気のIT・ビジネス書作家・戸田覚さんが、Nothingブランドの新モデル「CMF Phone 2 Pro」のレビュー動画（【人機スマホの最新機種】Nothingの新モデル「 CMF Phone 2 Pro」をレビューします。しかし、同じ価格帯のモデルが多くない？）を公開。スマホの大画面・軽量デザインやコスパの高さを絶賛しつつ、一方で「同じ価格帯のミドルレンジモデルが多すぎる」と現状に疑問を呈した。
戸田さんは、まずデザインや付属品の細やかなこだわりに着目。「今回のオレンジ色は樹脂素材ながらも高級感があって安っぽさを感じさせない」「SIMピンやType-Cケーブルまでブランドカラーを意識している」と細かな点を称賛した。大画面（6.77インチ）で185gと軽量な点も高評価。「この画面サイズでこの軽さは本当に素晴らしい。薄くて負担を感じにくい」とコメントした。
スペック面では「価格を考えれば性能も十分。ゲームには向かないが、日常利用や動画・ブラウズが中心なら快適」と分析。「価格は47,800円、5万円を切っていてメイン機としても◎」と、コストパフォーマンスの良さを強調した。また、「お財布携帯対応やIP54防水防塵、3年間のAndroidアップデート保証など、安心して長く使える」とも述べている。
カメラについては「デザインがスチームパンクっぽい独特さ。50MPのメイン＆望遠カメラで、2倍ズームもきれい」「ただし超広角は画質が惜しい」とバランスある評価。一方で、マニュアルがPDFかつ文字だけで「初心者にはやや不親切」「図を入れてわかりやすく説明してほしい」と使い勝手の課題も指摘した。
一方、Nothingブランドの現状にも鋭く触れ、「最近のNothingは同じような4万～5万円台の大画面ミドルレンジモデルが多すぎる。機能やデザインは違うけど、もっと小型モデルや高性能モデルなどバリエーションを広げてほしい」と改善を要望。「同じレンジが多くてもうちょっと選択肢が欲しいな」と、メーカーへの独自の意見を語った。
最後は、「欠点少なくて良い機種。大画面モデルが欲しい方におすすめ78点！」と締めた。
