サッカーJ2徳島ヴォルティスは8月10日、アウェーでここまでリーグ3位のベガルタ仙台と対戦しました。



ここまでリーグ5位のヴォルティスは、相手サポーター約1万7000人が埋め尽くすアウェーで、3位仙台と対戦しました。



上位を食って、一つでも順位を上げたいヴォルティスは、前半20分、エウシーニョが左足を振り抜きシュート。





1点を先制します。ここから仙台の怒涛の反撃が始まりますが、前半は何とか無得点でしのぎ切り、試合を折り返します。後半も仙台ペースが続き何度も決定機をつくられますが、キーパー田中を中心にゴールを割らせません。すると、後半45分。トニーアンデルソンのスルーパスに抜け出した途中出場の西野！この日が誕生日だった西野の技ありのループシュートで、相手を突き放します。このまま2対0で勝利したヴォルティス。上位対決を制して3位浮上です。（徳島ヴォルティス・西野太陽選手）「トニー（アンデルソン）選手が、いいターンで前を向いてくれて、走り込んだらいいパスが来て、冷静に決めるだけでした」「次の千葉戦もありますし、気を抜かずに週明けからトレーニングに励んで次も勝利したい」（徳島ヴォルティス・増田功作 監督）「選手たちが本当によく頑張って、この大事な一戦に勝利できたというのは、徳島ヴォルティス全員のおかげ」順位表です。上位対決を制したヴォルティスは3位に浮上。2位千葉との勝ち点差もわずか1となっています。次節は8月16日、アウェーでその2位千葉と直接対決です。勝てば自動昇格圏内の2位、大事な一戦です。