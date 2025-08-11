ヴォルティス3位浮上 ベガルタとの上位対決制す【徳島】
サッカーJ2徳島ヴォルティスは8月10日、アウェーでここまでリーグ3位のベガルタ仙台と対戦しました。
ここまでリーグ5位のヴォルティスは、相手サポーター約1万7000人が埋め尽くすアウェーで、3位仙台と対戦しました。
上位を食って、一つでも順位を上げたいヴォルティスは、前半20分、エウシーニョが左足を振り抜きシュート。
ここから仙台の怒涛の反撃が始まりますが、前半は何とか無得点でしのぎ切り、試合を折り返します。
後半も仙台ペースが続き何度も決定機をつくられますが、キーパー田中を中心にゴールを割らせません。
すると、後半45分。
トニーアンデルソンのスルーパスに抜け出した途中出場の西野！
この日が誕生日だった西野の技ありのループシュートで、相手を突き放します。
このまま2対0で勝利したヴォルティス。
上位対決を制して3位浮上です。
（徳島ヴォルティス・西野太陽選手）
「トニー（アンデルソン）選手が、いいターンで前を向いてくれて、走り込んだらいいパスが来て、冷静に決めるだけでした」
「次の千葉戦もありますし、気を抜かずに週明けからトレーニングに励んで次も勝利したい」
（徳島ヴォルティス・増田功作 監督）
「選手たちが本当によく頑張って、この大事な一戦に勝利できたというのは、徳島ヴォルティス全員のおかげ」
順位表です。
上位対決を制したヴォルティスは3位に浮上。
2位千葉との勝ち点差もわずか1となっています。
次節は8月16日、アウェーでその2位千葉と直接対決です。
勝てば自動昇格圏内の2位、大事な一戦です。