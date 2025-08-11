³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»î¹ç¥Ù¥¹¥È3¡×È¯É½¡¡1°Ì¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ø¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡Ù¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬¡¢8·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ÎÉô²°¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»î¹ç¥Ù¥¹¥È3¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î»î¹ç¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢1ÈÖ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È1Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ËÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¿§¡¹¿ÍÀ¸Àß·×¤òÎ©¤Æ¤¿¡×·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦1Ç¯¤â¤¦1Ç¯¤È»×¤¤¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Å¤¤¤¿¤é¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡31ºÐ11¥ö·î¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿·ë²Ì¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£³ÑÅÄ¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¸ÞÎØ¸å¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÁ´Á³¥«¥¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¡£¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£
¡¡¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°¤Ï½ÀÆ»Ãç´Ö¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½ÀÆ»¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ë½ÀÆ»¤ò¹¤á¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤È¤«¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¤Ï¸ý²¼¼ê¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½ÀÆ»°Ê³°¤Î¶¥µ»¤ä¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ê³°¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¿·Á¯¡£¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2°Ì¤È3°Ì¤ÏÇÔÀï¤òµó¤²¡¢¤½¤ì¤òÎÈ¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿³ÑÅÄ¡£Â³¤¤ÏYouTube¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]