シェラトン都ホテル東京で秋限定♡お月見アフタヌーンティーを堪能

月を愛でる季節にふさわしい、幻想的なアフタヌーンティーが登場。シェラトン都ホテル東京のロビーラウンジ バンブーでは、2025年9月1日（月）～30日（火）まで「お月見アフタヌーンティー」を数量限定で開催します。満月や三日月を模したスイーツと、秋の味覚がぎゅっと詰まったセイボリーを、優雅な空間で楽しめる大人の秋時間。ゆったりとしたひとときに癒されてみませんか？

月を愛でるスイーツと秋の味覚

お月見ロール

月見大福

夕月夜のジュレ

「お月見アフタヌーンティー」では、カボチャの優しい甘みをふわっと包み込んだ満月のような「お月見ロール」をはじめ、朧月夜のように幻想的な「月見大福」や、アールグレイが香る「夕月夜のジュレ」など、五感で楽しめるスイーツがずらり。

秋いちじくのパイタルト

ほうじ茶のムース

秋いちじくを贅沢に使った「パイタルト」、栗入りの「ほうじ茶ムース」も見逃せません。どれも秋の夜空に浮かぶ月や情景をモチーフにしていて、目にも心にも美しい仕上がりです♡

月夜の情景を映したセイボリーとスコーン

セイボリーは、うずらの卵入り「月見ハンバーガー」や、三日月型の「ポークリエット」など遊び心満点の4品。

クランベリーとくるみがアクセントになったローストチキンのサンドや、竹炭パン粉で香ばしく仕上げたライスコロッケも登場します。

スコーンは発酵バターが香るプレーンタイプと、ざらめの食感が楽しいきな粉と全粒粉入り。りんごジャムとクロテッドクリームを添えて、秋の味わいを楽しめます♪

お好みのドリンクで至福のティータイムを

ドリンクは人気のTWGティーやハーブティー、コーヒーなどがカフェフリーで楽しめます。2杯目以降はお好みの種類に変更可能なので、香りや風味の違いをじっくり味わえます。

フレンチアールグレイやロイヤルダージリンなど上質なお茶がそろい、月夜を感じるスイーツとともに、特別なティータイムを演出してくれます。

開催期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

時間：①11:30～／②14:30～（各2時間制）

③17:30または18:00～（3時間制）※金・土・9月14日（日）のみ

料金：お一人様 6,400円（税込）

提供場所：ロビーラウンジ バンブー（シェラトン都ホテル東京）

秋の月を感じる、心ほどける贅沢時間を

シェラトン都ホテル東京の「お月見アフタヌーンティー」は、月の満ち欠けや秋の味覚をテーマに、目でも舌でも楽しめるアートのようなアフタヌーンティー。

9月だけの限定開催なので、この機会をお見逃しなく。金・土・9月14日（日）には夜の時間帯も選べて、幻想的な月夜のティータイムを堪能できます。

心までまあるく照らしてくれるような優雅なひとときを、ぜひ大切な人と共有してみてはいかがでしょうか？