子犬がとんでもない大きさに！そんなわんこの成長記録がTikTokアカウント「rinouni1102」に投稿されました。記事執筆時点でこの投稿の再生数は76万1000回を突破し、「同じ犬に見えないw」「見事なデカプー（笑）」「のびのび育ったんだね」などコメントが続々寄せられています。大きすぎるのがまた可愛い。

【動画：『大きくなっても2～3キロですよ』と言われた子犬→数年後、もはや別犬な『衝撃のビフォーアフター』】

憧れの小さめトイプー

トリマーさんとして働く投稿主さんは、小さめのプードルさんとの生活を夢見ていたそう。そして迎えたのは、体重800ｇの子犬さん♪店員さんに聞くと、ママは2.6kg、パパは3kgとのこと。代々小さめサイズの家系のため、おそらく2～3㎏程度に成長すると言われたといいます。

投稿主さんは、子犬に『うに』ちゃんと名前を付けて大変可愛がりました。コロコロ転がるように遊ぶうにちゃんの姿は、投稿主さんの日々の癒しとなったそうです。ペットショップで販売されている最小サイズの服を買っても、うにちゃんが着るとブカブカ…。トリマーさんとして、どんなカットが似合うか幸せな悩みも尽きなかったことでしょう。

成長後の意外な姿に爆笑！！

そして数年後…。うにちゃんは、なぜか体重8.3kgのデカプーに変貌していました！！その大きさは、トイプードルというより最早デカプードル…。どっしりと逞しい体型からは、子犬のころの姿が想像できないほどです。

とはいえ、大きくなりすぎたうにちゃんも変わらず可愛がっている投稿主さん。すっかり端正になったうにちゃんに似合うよう、ゴージャスなスタイルのカットを楽しんでいるとか。想像とは違ったけれど、うにちゃんならではの魅力に日々癒されているという投稿主さんなのでした♡

この投稿には「スタンダートプードルかと思った」「可愛がってもらえているのがよく分かる」「愛情に比例して大きくなったんですね」といったコメントが寄せられています。

最近の「クセ」にクスッ

最近のうにちゃんは、不思議なクセがあるのだそう。別の日の投稿には、そんな「クセ」が出てしまった瞬間がまとめられていました。

うにちゃんのクセとは、不服そうな表情で投稿主さんを見つめてくることなのだとか…！じっとりとした目で振り返るうにちゃんの姿は、まるで人間のようだともいいます。

豊かな感情表現ができることも、うにちゃんの魅力のひとつなのかもしれませんね。

TikTokアカウント「rinouni1102」には、うにちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rinouni1102」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。