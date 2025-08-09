【ツーハッチ新作】自胸でつくる理想の谷間♡マニョリアレース登場

大人気インナーブランド「ツーハッチ」から、待望の新作『マニョリアレースブラ＆ショーツ』が登場♡ふっくら谷間も背中スッキリも叶える機能性と、思わず見惚れるフェミニンなデザインを両立。バスト悩みを抱える女性の心に寄り添いながら、自分らしい美しさを引き出してくれる1着です。新しい季節、新しい自分にアップデートしたいあなたにおすすめの一枚です♪

ノンワイヤーでも安心感♡Leeneシリーズの魅力

Leeneシリーズ最大の魅力は、ノンワイヤーでもしっかりホールドしてくれる「らくちんホールド」設計。L字構造でバストを内側に寄せ、自然で美しい谷間をメイクします。

さらに、脇高ボーンとU字バックで気になる脇肉や背中の段差もすっきりカバー。理想のバスト位置へと導くから、毎日をもっと自信に満ちたものにしてくれそう。

ワイヤー入り派にも嬉しい2タイプ展開です♪

Wpc秋のビニール傘新作♡金木犀＆フラワーベースで魅せる雨の日

新作『マニョリアレース』は大人フェミニンな万能アイテム

Leene マニョリアレースブラ &ショーツセット

価格：4,780円～

モクレンをイメージした繊細な刺繍が目を惹く『マニョリアレースブラ』。

自分好みの谷間に調整できるサテンリボンが、日常に小さなトキメキをプラス♡柔らかくフィットするソフトワイヤーは、バストラインをやさしく整えてくれるのも嬉しいポイントです。

カラーはミント、アイボリー、ラベンダーの全3色。セットショーツも2タイプから選べて、コーデの楽しみも広がります。

サイズ：A70～G75

気分を上げるランジェリーで、自分にときめく毎日を

日々の忙しさの中でも、自分を大切にする時間を忘れずにいたい。ツーハッチの『マニョリアレースブラ＆ショーツ』は、着けるたびに気分が上がる美しさと、毎日着たくなる快適さを兼ね備えたアイテムです。

見えない部分のおしゃれが、あなたの背中をそっと押してくれるはず♡美しさは、心地よさとともに手に入れるもの。新しい一歩を、この一枚からはじめてみて。