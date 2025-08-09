¡Ö¤¢¡¢ÀÄ¤¹¤®¤ë¡Ä¡×ÀÄÍõÂÙÅÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ö¤Û¤Ü¥á¥¸¥ãー¡×¡Ö¥¯¥»¶¯Ë¹»Ò¡×¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¶»¥Þー¥¯¡×ÆÈ¼«Ï©Àþ¤¹¤®¤ë¹â¹»Ìîµå¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à10Áª
Ç®ÀïÂ³¤¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¡£¤½¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤Ò¤È¤¤ï´Ñ½°¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½¤ÎÀÄÍõÂÙÅÍ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¡£¾å²¼¤È¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄÃÏ¤ËÇò¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ï¡Ö¤¢¡¢ÀÄ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â¹»Ìîµå³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÆÈ¼«Ï©Àþ¤¹¤®¤ë¡É¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¶¤á¤Æ¤ë¡ª¡×¹Ã»Ò±à½Ð¾ì12²ó¤ò¸Ø¤ë¸Å¹ë¤ÎË¹»Ò¡¢¶»¥Þー¥¯¤È¤â»Â¿·¤¹¤®¤ë¥æ¥Ë¥Ûー¥à
¹â¹»Ìîµå¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Ë¿§¤Îµ¬Äê¤Ê¤·
¹Ã»Ò±à¤Î³«²ñ¼°¡£¤½¤ì¤Ï¸·¤«¤Ê¼°Åµ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½Ð¾ì¹»¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
£¸·î£µÆü¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ò¤È¤¤ï´Ñ½°¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½¤ÎÀÄÍõÂÙÅÍ¡Ê¤»¤¤¤é¤ó¤¿¤¤¤È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¾å²¼¤È¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄÃÏ¤Ë¡¢Çò¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Áö¤ë¡£¶»¤Ë¤ÏÇòÊ¸»ú¤Ç¡ÖÀÄÍõÂÙÅÍ¡×¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤Ï¡ÖÀÄ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
ÀÄÍõÂÙÅÍ¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µì¹»Ì¾¡¦³ëÀ¸¡Ê¤¯¤º¤¦¡Ë»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ35Ç¯¤Ö¤ê¡£¤¿¤À¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ÎÎò»Ë¤ÏÀõ¤¤¡£
¥¹¥¯ー¥ë¥«¥éー¤¬ÀÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ºò½©¤Ë¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤¿¡££¸·î£¹Æü¤Ë¤Ïº´²ìËÌ¡Êº´²ì¡Ë¤È¹Ã»Ò±à½éÀï¡Ê£±²óÀï¡Ë¤òÀï¤¦¡£ÀÄÍõÂÙÅÍ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Ë¿§¤Îµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤¿¡Ö¹â¹»ÌîµåÍÑ¶ñ¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¡×¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÆ±°ì¥«¥éー¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ë¡Ó
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
²áµî¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿·¶½ÀªÎÏ¤Ï³Ø¹»¼«ÂÎ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤¤»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤À¡£
ÌîµåÉôÁÏÉô£±Ç¯£´¥«·î¤Ç2002Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Í·³Ø´Û¡ÊÀÐÀî¡Ë¡£¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯ÃÏ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Ï¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¤Ï¶»¤Î¥Þー¥¯¤ò»É½«¤Ë¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´À¤ä±«¤òµÛ¤¦¤È½Å¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í·³Ø´Û¤Ï¶»¤Î¡ÖÍ·³Ø´Û¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤â³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Í·³Ø´Û¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¤«¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËµÌÜ¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬´¶¤¸¼è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¸©¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥óÊ£¿ô¿Í¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÄÍõÂÙÅÍ¤è¤ê¤âÁá¤¯¡Ö¿¿¤ÃÀÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¸ÆÁ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£1997Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ëñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¡£¾å²¼¤È¤âÀÄÃÏ¤Ç¡¢¶»¤ËÇòÊ¸»ú¤Ç¡ÖÊ¸ÆÁ¡×¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤âÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ñÈ´¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥×¥íµåÃÄ¤òÌÏ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍÈ»¿Í¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤À¡£¿åÃ«Å¯Ìé´ÆÆÄ¤¬Ç®¿´¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÇòÃÏ¤Ë¹õ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤È²«¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ë¹»Ò¤Î£Ù¡Ê²£ÉÍ¡Ë£È¡ÊÈ»¿Í¡Ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢ËÜ²È¤Î£È¡Êºå¿À¡Ë£Ô¡Ê¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¤Î¥Þー¥¯¤È¤¦¤êÆó¤Ä¤À¡£
¡É¤Û¤Ü¥á¥¸¥ãー»ÅÍÍ¡É¥æ¥Ë
¥ªー¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌö¿Ê¤·¤¿ËÌÎ¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡£ÇòÃÏ¤ËÀÖ¤È¹õ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¡¦¥êー¥°¤ËÂ¸ºß¤·¤¿ºåµÞ¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£
Æ±¹»¤ÎÎÓ¹§¿Ã´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿Éü¹ï¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµ¤¤ËÆþ¤êÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£Í£Ì£Â¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ò»²¹Í¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤À¡£¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìーÃÏ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¡£
Ë¹»Ò¡¢¶»¥Þー¥¯¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀÖ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿º´Ìî¿´´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾ïÍÕ³Ø±àµÆÀî¡ÊÀÅ²¬¡ËºßÇ¤»þ¤Ë¤Ï£Í£Ì£Â¡¦¥ä¥ó¥ー¥¹¤È¹ó»÷¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿·¶½ÀªÎÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´ðÄ´¤È¤Ê¤ë¿§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È»ç¡£2022Ç¯ÅÙ¤Ë³Ø¹»Ì¾¤¬¥ª¥¤¥¹¥«¤«¤é¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£¹Åç¸©¤Î´ë¶È¥Áー¥à¡¦ÇìÏÂ¥Ó¥¯¥È¥êー¥º¤Î»çÃÏ¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ò»²¹Í¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²Æ¤ÎÆ±¹»¤Ë¤ÏÂç¶¶ÎáÏÂ¡Ê¤ì¤ª¡Ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¬½Ð¸½¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÅÁÅý¹»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ëÎã¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÆÈ¼«Ï©Àþ¤¹¤®¤ëË¹»Ò
½Õ²ÆÄÌ»»21²ó¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë»Ô²¬¡ÊÂçºå¡Ë¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ËÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£ÇòÃÏ¤Ë¹õ¤Î²£Àþ¤¬£³ËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î£³ËÜÀþ¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Ç£³ÈÖÌÜ¤Ë¤Ç¤¤¿µìÀ©Ãæ³Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»Ô²¬¤ò¾å²ó¤ë»Â¿·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢°°µÖ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì12²ó¤Î¸Å¹ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ë¹»Ò¤ÏÆ¬ÄºÉô¤¬Ê¿¤é¤Î·Á¾õ¤Ç¡¢ÇòÃÏ¤Ë£²ËÜÀþ¤¬Æþ¤Ã¤¿»Ô²¬¤È»÷¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢°°µÖ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¶»¤Î¥Þー¥¯¡£Ãæ±û¤Ë½Ä½ñ¤¤Ç¡Ö°°¹â¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤ê¡¢£²ÂÎ¤Î¤·¤ã¤Á¤Û¤³¤¬º¸±¦ÂÐ¾Î¤ÇÊ¸»ú¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¶»¥Þー¥¯¤Ï¡¢Æ±¹»¤Î¹»¾Ï¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì10²ó¤ÎÊ¡²¬¡Ê´ä¼ê¡Ë¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£Ë¹»Ò¤ä¶»¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡Ö£È¡×¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ü¥ó¼°¥íー¥Þ»ú¤Ê¤é¡Ö£Æ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¼°¥íー¥Þ»ú¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹»¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤â¡¢¡Ö£È£õ£ë£õ£ï£ë£á¡¡£È£é£ç£è¡¡£Ó£ã£è£ï£ï£ì¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¡Ö£È¡×¥Þー¥¯¤ÏÆÈÆÃ¤Î´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ÇòÃÏ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤ÏºÙ¤¤ÀÖÀþ¤¬10ËÜ¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì²ó¿ô¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ÏÌîµå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡£¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥×¥ìー¥Üー¥ë¤Î¥³ー¥ë¤¬¤«¤«¤ëÁ°¤«¤é¿´ÍýÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥×¥ìー¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë³Î¤«¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤ë¡£º£²Æ¤ÎÀÄÍõÂÙÅÍ¤¬¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃå¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£À»ÃÏ¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤Ï¡¢¤è¤¯±Ç¤¨¤½¤¦¤À¡£
Ê¸¡¿µÆÃÏ¹â¹°