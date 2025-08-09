3安打で打率.280に

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数3安打の活躍で5-1の勝利に貢献した。今季9度目の3安打で打率を.280に上昇させた。

初回から打線を牽引した。初回先頭で迎えた第1打席、3球目のカーブを捉えて中安打を放った。3回無死で迎えた第2打席は二ゴロに倒れるも、5回2死の第3打席では5球目の変化球を弾き返した。打球は右中間最深部でバウンドし、スタンドに入るエンタイトル二塁打となった。

続くベッツが左翼席に12号2ランを放ち、逆転に成功。本塁に生還した大谷も声を張ってベッツの一撃をたたえた。

勢いは止まらなかった。7回無死一塁での第4打席は高いバウンドのゴロを放ち、一塁手のグラブを弾いた。記録はヒットになり、今季9度目の3安打をマーク。8回2死の第5打席は空振り三振に倒れた。

ドジャース先発のカーショーは6回74球で7安打1失点の粘投を見せ、今季6勝目をマーク。“生きるレジェンド対決”を制し、相手先発のシャーザーに並ぶ通算218勝を記録した。（Full-Count編集部）