インターネットリサーチなどを展開するNEXER（東京都豊島区）と、新型出生前診断を行う「平石クリニック」（東京都渋谷区）が共同で、「子どもの夏休みの過ごし方」について調査を実施しました。今回は「子どもの学生時代の夏休み中に悩みや課題となったこと」ランキングを紹介します。

調査は2025年7月11日から同月29日、事前調査で「小学生以上の子どもがいる」と回答した全国の男女を対象にインターネットで実施。計300人から有効回答を得ています。

2位は「子どもの学習面」がランクイン

3位は「子どものゲームや動画視聴などの増加」（11.0％）でした。回答者からは「家にいる間、ずっとゲームやテレビを見る時間になってしまう」（40代女性）、「猛暑の影響もあり、屋内で過ごすとなると、ゲームや動画鑑賞の時間が増える。視力も心配だし、もっと自分の頭と体を使う遊びをしてほしくて、親もイライラする」（40代女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には「子どもの学習面」（19.3％）がランクイン。「勉強時間が少なくなるから」（20代女性）、「宿題しかしないので、学習面で不安」（40代女性）、「やる気が全くないので」（40代男性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は「子どもの生活リズムの乱れ」（24.0％）でした。「学習、遊びのメリハリが乱れがちになる」(50代女性）、「楽しいことがたくさんあるため、遅寝遅起きになってしまいがちだから」（30代女性）、「起きるのが遅くなり、ダラダラしがちになってしまうので」（40代女性）などの回答が集まったとのことです。