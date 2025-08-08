SKY-HIが、最新曲「At The Last」のワンショット＆ワンテイクビデオを公開した。

本楽曲は、今年リリース予定のラッパー SKY-HIとしての集大成となるアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾。さらに、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所 BMSGとTBSによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲となっている。

Ryosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加し制作された本楽曲は、夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞するアンセムとなっている。

公開された映像は、ダンスチーム K famのダンサー10名とSKY-HIが、ワンショット＆ワンテイクで撮影したパフォーマンスに。振付はK famの振付師 KAORIaliveが手がけており、理不尽や抑圧、苦悩や葛藤に対する抵抗と、そこへの反骨精神から生まれる、命懸けの力強いエネルギーを、K famのダンサーたちが身体全体で描き出している。

SKY-HIとの息の合った共演により、楽曲の世界観はさらに深く、立体的に表現され、音楽とダンスと感情が完全に融合した映像作品に仕上がっている。

（文=リアルサウンド編集部）