「シャッフルアイランド」さゆり、夫・SHUN＆美人姉とディズニーへ「双子みたい」「美人姉妹」の声
【モデルプレス＝2025/08/08】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたモデルの上原沙弓理が8月7日、自身のInstagramを更新。夫でマーケティング会社経営のSHUNと姉との3人でのディズニー旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、美人姉との2ショット
上原は「私のお姉ちゃんとしゅんくんと3人でディズニー行ってきたよ」と家族で東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告。姉との2ショットや、SHUNも含めた3ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「双子みたい」「美人姉妹」「仲良し」「羨ましい」「楽しそう」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。SHUNと上原は、2024年に放送された「Season5」でカップル成立し、2025年7月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
