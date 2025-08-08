恐怖！ トヨタ「ランクル」の盗難事件が“急増”中！ 犯行は「ゲームボーイ」が使われる!? その場で“キー複製”＆「穴あけ接続」で「純正セキュリティ」は意味なし！ どんな手口なのか

やはり「ランクル」がダントツで多い傾向に

2025年7月31日、警察庁は2025年上半期（1月〜6月）の自動車盗難認知件数を発表しました。

発表によると2025年の上半期は、全国で3821件の自動車盗難が発生。前年同期の2958件に比べて863件もの増加となっており、増加率は29.2ポイントと、約3割も急増した、恐ろしい結果となっています。

【画像】「えっ…！」 これが盗難にあった「ランドクルーザー」です！ 画像で見る（20枚以上）

この発表に先だって、7月中旬には警察庁生活安全企画課から、2025年上半期の自動車盗難車名別ランキングが発表されました。2024年上半期のデータと比べてみましょう。

●2025年上半期盗難車ワーストランキング（括弧内は昨年同時期）

・1位：「ランドクルーザー」 765台（590台）

・2位：「プリウス」 289台（287台）

・3位：「アルファード」 191台（303台）

・4位：「レクサスRX」 141台（80台）

・5位：「レクサスLX」 120台（112台）

・6位：「クラウン」 107台（44台）

・7位：「ハイエース」 97台（60台）

・8位：「レクサスLS」 55台（44台）

・9位：「ハリアー」 50台（17台）

・10位：「キャリイ」 43台（44台）

2024年上半期と比較してみると、トヨタ「ランドクルーザー（以下ランクル）」が大幅に増え（＋175台）、「アルファード」が大幅に減っています（−112台）。

認知件数のランクルには、「ランドクルーザープラド（以下プラド）」も含まれています。プラドだけの盗難認知件数は公表されていませんが、SNSなどに投稿された盗難情報をまとめている「盗難情報掲示板（＠theftInfo）」によると、上半期に投稿された211台のうちランクル系は90台。そのうちプラドが約72％（65台）です。

プラドの盗難がいかに多くなっているかがわかります。

ただし高級車の盗難ではあえて拡散したくない、というオーナーがいるのも事実です。

立場的に盗難されたことを明らかにしたくない、保険で支払われるからSNSで呼びかけて探そうとも思わない、というオーナーも少なからずいらっしゃいます。SNS投稿の数はあくまでも目安としての情報となります。

では、どのような手口で盗まれているのか気になるところですが、これは車種によって使われる窃盗デバイスが異なっています。

今、窃盗団で主流となっているデバイスは「新型CANインベーダー」と呼ばれるものです。

従来からの旧型CANインベーダーと2024年12月頃から出回り始めた新型CANインベーダーについて説明しておきます。

旧型CANインベーダーは、メディアの報道でよく出てくるもの。

従来の盗難手法「リレーアタック」に代わり、2018年〜2019年頃からランクルの「200系（先代）」やプラド（150系・最終世代）、レクサス「LX570」（先代）などをターゲットとした盗難で多用されてきました。

スマートキーが近くになくても、フロントバンパーをずらしてヘッドライトの裏やタイヤハウスの裏側にあるポイントから、車両ネットワークのCANバスに接続し、ドア解錠やエンジン始動を行い、そのまま自走で盗んで行く方法です。

CANインベーダーのデバイス自体は日本円で60〜100万円前後です。

いっぽう、旧型CANインベーダー対象の防盗ツール「トヨタセキュリティシステム」を標準装備したランクル「300系（現行型の2022年11月以降のモデル）」や「ランクル250」、「アルファード／ヴェルファイア」の現行型（40系）に対する、新たな窃盗デバイスとして新型CANインベーダーが登場しました。

これにより、2024年12月頃から日本国内でこれらの現行型の被害報告が目立つようになってきました。

特徴は、助手席側ドアやリアゲートパネルの鉄板を小さく切り取って、外部からECU（エンジンコントロールユニット）にアクセスし、自走で盗んで行くというもの。

防盗効果の高い社外セキュリティを装備しているクルマが盗まれることはなく、未遂で発見されるケースもあります。

ランクルはどうやって盗まれるのか

では、プラドやランクル250、ランクル300はどんな手口で盗まれているのでしょう。

「CANインベーダー」と「キーエミュレータ」を一体化した機器（画像：加藤久美子が入手）

まずプラドについては、防犯カメラの映像や被害者への聞き取りなどから考察すると、圧倒的に昔ながらの旧型CANインベーダーの使用が多いと考えられます。

プラドのなかでも、窃盗団のターゲットの中心となるのは、2017年9月〜2023年12月までのモデルです。

こちらはランクル300や250のように、旧型CANインベーダー対策として防盗効果が高いトヨタセキュリティシステムが標準装備されていません。

そして、なかには「自分のプラドは古いから盗難されることはないだろう」と思い込み、効果的な防犯対策はせず、安価なハンドルロックと施錠だけという方も少なからずいらっしゃいます。

旧型CANインベーダー専用のトヨタセキュリティシステムは、後付けのディーラーオプションとして装着が可能です。値段も2万円以下とコスパも優秀といえます。

ただし、ディーラー営業担当者の中にはトヨタセキュリティシステムのことを全く知らない方もいるようなので、事前に相談する際にしっかりと確認してください。

また、原則としてパーツだけを販売することはなく、防犯上の理由からディーラーで対面装着となっています。

ただし、このトヨタセキュリティシステムは、あくまでも旧型CANインベーダーの対策品です。

“GAME BOY”と呼ばれるキーエミュレータ（不正にキー情報を取得したり、キーを複製してエンジンを始動する機器）、また後述する新型CANインベーダーについては効果がありませんので注意してください。

※ ※ ※

いっぽう、ランクル250とランクル300（2022年11月以降製造）には、全車標準でトヨタセキュリティシステムを装備しています。

旧型CANインベーダーの対策としては効果がありますが、それもあって、最近では新型CANインベーダーによる窃盗が急増してきました。

同じ「CANインベーダー」という名前はついていますが、旧型と新型ではデバイスの構造も接続ポイントも、全く異なっています。

新型CANインベーダーは簡単にいうとフロントドアやリアゲートに小さな穴を開けたり、ボディパネルの一部を7〜8cm四方程度の大きさに切り取ったりして、そこからECUにつなぐ方法です。

この手口による盗難未遂車両（レクサスLX、ランクル250）で検証を行い、ユーザー向けに啓発動画を公開している自動車盗難防止協会は、以下のことを警告しています。

「ドアパネルの特定の場所を切り取ってドアパネル内の『アウターミラーコントロールECU』に接続し、ドアを解錠して盗む」

「同様にリアゲートも同様の方法で『マルチプレックスネットワークドアECU』に接続する。ただしリアパネルは二重構造になっているので作業しづらい」

「実際、新型CANインベーダーによる穴あけ盗難の被害件数はリアゲートよりもドアのほうが多い」

日本で多く出回っている盗難デバイスの一例は、画像のような機器になります。CANインベーダーとしての機能のほか、キー複製の機能も備わっています。

また、ランクル250や300、アルファード／ヴェルファイアなどの新しい車種では、キーエミュレータによる盗難も昨年春頃から日本国内でも増えてきたため、要注意です。

“GAME BOY”などのキーエミュレータはバンパーをずらしたり、ボディパネルを切り取ったりするなどが不要で、キズもつかず綺麗に盗めるのが特徴です。

その場でクルマから出る信号をキーエミュレータでキャッチし、わずか数分〜40分程度でスペアキーの機能を作製します。下見の日にスペアキーだけ作って、後日盗みに来るパターンもあります。

いずれの手口でも、マイカー始動ロックや指紋認証などの純正セキュリティ、すぐ破壊されるハンドルロックやタイヤロックでは防ぐことはできません。

防盗効果の高い実績を持つ社外セキュリティとともに、ハンドルロックやディスクロック、タイヤガードなども、防盗に対して実績を持つ物理ロックの併用をおすすめします。