メーガン妃が誕生日パーティーをシェア ヘンリー王子のおかげで美しい24時間になった
8月4日に、44歳の誕生日を迎えたメーガン妃。翌日インスタグラムにて、プライベートなパーティーの様子を公開し、夫ヘンリー王子や友人たちに感謝を綴った。
【写真】ケーキのロウソクを吹き消すメーガン妃
現地時間8月5日の投稿で、メーガン妃はレストランでケーキのロウソクを吹き消す写真を公開。「美しい24時間のろうそくを吹き消し、特別な日にしてくれた夫と友人、家族に感謝。私の知らないところで毎日愛情を下さる皆さんにも感謝します。どうか、私が皆さんの愛を感じ、感謝していることを知ってください」とコメント。
そして、「少しグルメな話になりますが…昨夜レストランFunkeで頂いた料理のマエストロ、エヴァン・フンケと彼のチームのディナーは、私の人生でトップ5に入るほど素晴らしかった。傑出したディナー体験をありがとう」と締めくくった。
44歳の誕生日を迎えたメーガン妃だが、確執が伝えられる英王室メンバーからは、3年連続で反応がなかったよう模様。代わりに自身が立ち上げたライフスタイルブランドAs Everが、公式インスタグラムで盛大にお祝い。「全てを支える女性を讃えて」とタイトルを付けて、「彼女は細部に至るまで、自分の心とビジョン、そして魔法のような手腕を注ぎ込んでくれました。今日、私達は彼女に乾杯します！ 我々の創業者であるメーガン妃、お誕生日おめでとうございます」と祝福。サンドレスにハットをかぶり、笑顔を見せるメーガン妃のモノクロ写真を公開していた。
※「Meghan，Duchess of Sussex」インスタグラム（＠meghan）
