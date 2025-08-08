◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）

マー君は以前１軍にいた時と見違えていた。最速１４９キロの球速表示より、ボールに力を感じたんだ。理由は球離れが遅くなったこと。リリースポイントが打者寄りになって、打者の近くで離せていた。ボールが垂れないし、打者の手元でグッと、もうひと伸びする。低めに力のある球が集まっていたよ。

５回２死満塁を切り抜けてベンチに戻ったあとの様子とか、醸し出す雰囲気にも「らしさ」が出てきた。５回まで８４球だったけど、ベンチで「次のイニングも行かせてくれ！」という感じだった。集中している時は自分の世界に入りこんで、近寄りがたい雰囲気がある。久しぶりに楽天時代のような雰囲気のマー君を見たよ。

試合前にはグラウンド整備用のトンボを振って、腕の「縦振り」を意識付けしていた。そんな練習する選手は初めて見たけど、ファームで取り組んできたことなんだろう。この日の投球内容を見れば、成果は確実に出ていたと言える。走者を背負ってから慎重になりすぎるところはあったけど、球質も制球力も格段に良くなった。この見事な内容なら、今季中の２００勝、行けるはずだよ。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）