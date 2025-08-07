¿¹¤Î3ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤Ç¾ÃÌÇ¡Ä¡Ö¼¾ÃÏ²óÉü¡×¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¡Ö¿Í¹©¿åÏ©¡×¡© 3¥«¹ñ¤ò¼èºà
¡Ö¿©ÎÁ¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¡×¡ÖËÉºÒ¡×¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼¾ÃÏ¡×¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬¥À¥à¤òºî¤ëÍÍ»Ò
¡¡¼¾ÃÏ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤È¡È¼¾ÃÏ²óÉü¡É¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ«Æü¿·Ê¹¤¯¤é¤·²Ê³Ø°åÎÅÉô ¿ù±ºÆà¼Âµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¼¾ÃÏ¤È¤Ï²¿¤«¡© ¿ù±ºµ¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤Ï¥ß¥º¥Ð¥·¥ç¥¦¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ëÈøÀ¥¥ö¸¶¤ä¶üÏ©¼¾¸¶¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£ÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¾ÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¾òÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥à¥µ¡¼¥ë¾òÌó¤Ç¤Ï¡ØÅ·Á³¡¦¿Í¹©¡¢±ÊÂ³Åª¡¦°ì»þÅª¡¢Î®¤ì¤ÎÍÌµ¡¢Ã¸¿å¡¦³¤¿å¡¦¤½¤ì¤é¤¬º®¤¶¤Ã¤¿µ¥¿å¤ËÌä¤ï¤º¡¢¾ÂÂôÃÏ¡¢¼¾¸¶¡¢Å¥ÃºÃÏ¤Þ¤¿¤Ï¿å°è¡¢ÄãÄ¬»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿å¿¼¤¬6¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤³¤°è¤ò´Þ¤à¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¾¸¶¡¦¸Ð¾Â¡¦¥À¥à¸Ð¡¦²ÏÀî¡¦¤¿¤áÃÓ¡¦Í¯¿åÃÏ¡¦¿åÅÄ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¿åÊÕ¡Ù¤ÎÊý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹ÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¾ÃÏ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹¤µ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤Êª¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢µû¤äÊÆ¤Ê¤É¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò°é¤à¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÒ³²¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¾ì½ê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼¾ÃÏ¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤Ï¡ÖÃÏµå¾å¤ÎÀ¸¤Êª¤ÎÌó40¡ó¤¬¼¾ÃÏ¤ÇÀ¸Â©¤Þ¤¿¤ÏÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡È¾Ã¼º¡É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â¾¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÁá¤¯¡¢¿¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â3ÇÜ¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤Ï¸½¾õÇÄ°®¤È²ò·èºö¤òµá¤á¤Æ³¤³°¤ËÈô¤ó¤À¡£
¼¾ÃÏ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥§¥³¤Ø
¡¡Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡£¼óÅÔ¥×¥é¥Ï¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Î¥Ö¥ë¥Ç¥£·Ê´ÑÊÝ¸î¶è¤À¡£
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¼¾ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È¥À¥à¡É¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥À¥à¤ò·úÀß¤·¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È·úÀß¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡£½Ð¤Ã»õ¤ÈÂç¤¤Ê¿¬Èø¤¬ÆÃÄ§Åª¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤¬Àî¤ä¸Ð¤Ê¤É¤Î¿åÊÕ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÁð¿©Æ°Êª¤ÇÌÚ¡¹¤ò»ñºà¤È¤·¤Æ½¸¤á¡¢Å¥¤Ê¤É¤È¶¦¤ËÀî¤ò¤»¤¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï°ÂÁ´¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬¥À¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥À¥à·úÀß
¡¡¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿¥À¥à¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¤è¤½30¥«½ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡¼ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¥¿¥À¡£Éâ¤¤¤¿ÈñÍÑ¤Ï¤Ê¤ó¤È2²¯±ß¡£¤·¤«¤â¡¢¿Í´Ö¤¬ºî¤ë¥À¥à¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Á¥§¥³¼«Á³ÊÝ¸îÄ£ ¥¤¥È¥«¡¦¥¦¥ê¥³¥Ð»á¤Ï¡Ö¿å¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯´Ö¤Ë¿¢Êª¡¦Áô¡¦¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬¿å¤ò¾ô²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅÚ¾í¤¬¿å¤ò¤¿¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¿å¤Ï¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¼Â¤Ï¿Í´Ö¤¬ºî¤Ã¤¿¥À¥à¤Ï¡¢¿å¤ò¤»¤»ß¤á¤ÆÃù¤á¤ë¤À¤±¡£°ìÊý¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¥À¥à¤Ï¿å¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿¢Êª¤äÁô¡¢ÈùÀ¸Êª¤¬½»¤ßÃå¤¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥§¥³¼«Á³ÊÝ¸îÄ£ ¥Ü¥Õ¥ß¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼»á¤â¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ï¼¾ÃÏ¤Î²¼¤Ç¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ò¼é¤ê¡¢¥«¥¨¥ë¤¬Êë¤é¤¹¾ì½ê¤âºî¤ê¡¢¿å¤â¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¶â¤ÎÀáÌó¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¥À¥à¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È3¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¹©»ö¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔÍ×&¿×Â®¤Ê·úÀß¡×¡Ä¹©»öÈñ¤Îºï¸º¡¦Éý1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾®Àî¤Ê¤é1ÈÕ¤Ç¡È»Ü¹©¡É¤¹¤ë¡£
¡ÖË¤«¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¡×¡Ä¿¢Êª¡¦Ã¸¿åµû¡¦ÈùÀ¸Êª¤¬¤¹¤ß¤Ä¤¯¡£¿å¤¬¾ô²½¤µ¤ì¡¢Àî¤Î¤Ü¤ê¤¹¤ëµû¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤¡£´°Á´¤Ë¤Ï¤»¤»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÂÚ¤é¤ºÎ®¤ì¤ë¡£¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÒ³²ÂÐºö¡×¡ÄÂç±«¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¥À¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¡¢²º¤ä¤«¤Ë²¼Î®¤Ë¿å¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¥Á¥§¥³¤Î¥Ö¥ë¥Ç¥£·Ê´ÑÊÝ¸î¶è¤Ç¤Ï¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¿Í´Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ï¿Í´Ö¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¥À¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¶á¤¯¤Ç¥À¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Èª¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¡Ö»à¤Ë¤æ¤¯¸Ð¡×¤¬Éü³è
¡¡¼¡¤Ë¿ù±ºµ¼Ô¤¬Èô¤ó¤À¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅì³¤´ß¤Ë¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ã¥µ½£¥Á¥ê¥«¸Ð¡£°ìÅÙ¤Ï¥é¥à¥µ¡¼¥ë¾òÌó¤Î¡È´íµ¡¥ê¥¹¥È¡É¤ËÆþ¤ê¡Ø»à¤Ë¤æ¤¯¸Ð¡Ù¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡´íµ¡¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¾åÎ®°è¤Î³«È¯¤À¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤¤È¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬¤Û¤ÜºÉ¤¬¤ì¡¢ÈË¿£¤äÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë±ýÍè¤·¤Æ¤¤¤¿µû¤¬·ã¸º¡£À¸ÂÖ·Ï¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥ê¥«¸Ð¤È¶á¤¯¤Î³¤¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ëÏÑ¤ò¿Í¹©¿åÏ©¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢¸Ð¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬²óÉü¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Á¥ê¥«³«È¯¸ø¼Ò¸µÂåÉ½ ¥¢¥¸¥Ã¥È¡¦¥¯¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥È¥Ê¥¤¥¯»á¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÄ¬Î®¤È±öÊ¬Î®Æþ¤¬40¡ó²þÁ±¤·ÈË¿£À®¸ùÎ¨¤¬¾å¤¬¤êµù³ÍÎÌ¤Ï7ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µµù»Õ¤ÎÀ¸³è¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£Â¼¤«¤é¤Î¿Í¸ýÎ®½Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬½»Ì±¤¬Ìá¤Ã¤¿¡×¤È¸½¾õ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è½»Ì±¤¬´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¿¤Á¤Ï´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNGO¿¦°÷¤â¡Ö¸½ÃÏ¤Ç½¸¤á¤¿ÀÐ¤ò»È¤¤¡¢¥Á¥ê¥«¸Ð¤Ø¤ÎÅÚº½Î®Æþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿¢Êª¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤É¿¹ÎÓ¤ËÍÍ¡¹¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¿åÅÄ¤ÏÍµ¡ÈîÎÁ¤ò¿ä¾©¤·²½³ØÈîÎÁ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âçµ¤¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼¾ÃÏ¤òºÆÀ¸
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿ù±ºµ¼Ô¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤À¡£
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼¾ÃÏ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÀî¤òÄéËÉ¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢Î®¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¤òÀî¤ËÊÖ¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£ÄéËÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢¿Í¹©¿åÏ©¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Àî¤¬°î¤ì¤¿»þ¤ËÃæ½£¤â±ÛÎ®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àî¤¬ÈÅÍô¤Ç¤¤ëÌÌÀÑ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ï³¤È´¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡È¿å¤¬¶á¤¤¹ñ¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤â´Þ¤á¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈºÒ³²ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¼¾ÃÏÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¼¾ÃÏ¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤Ï¡Ö¼¾ÃÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¸î´ß¤Ê¤É¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àõ¤¤¤È¤³¤í¤ÏËä¤áÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³°Íè¼ï¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¼¾ÃÏÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤Ï¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿åÅÄÃÏÂÓ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤ËµûÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æµû¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êµû¤¬ÈüÇÊ¸Ð¤È¿åÅÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸µ¡¹ÈüÇÊ¸Ð¤Îµû¤Ï¡¢»ºÍñ¤Î»þ¤Ï²¹¤«¤¯¤Æ°ÂÁ´¤ÊÀõÀ¥¤ÇÍñ¤ò»º¤à¤¬¶áÇ¯¤Ï¡ÈÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¡ÉÅÄ¤ó¤Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±ºµ¼Ô¤Ï3¥«¹ñ¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¼¾ÃÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÊÆ¤äµû¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Êë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤òË¤«¤À¤È»×¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤âÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼¾ÃÏ¤¬º£´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
