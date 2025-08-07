懐かしすぎるぞ！昭和時代、”香水ガム”として親しまれたロッテ「イブ」＆「ドナ」が復活発売

1972年に発売され、香水ガムとして親しまれたロッテのガム「イブ」と、1983年に発売された「ドナ」が、復活発売されることに。

1972年〜1995年頃まで販売していた「イブ」は、2024年8月に復刻し話題に。販売終了後も「また販売してほしい」などの声があり、今回再復活されることに。

復刻版「イブ」

1972年〜1995年頃まで販売していたイブのパッケージとレッテル（内装紙）

キンモクセイの香りをベースに、ローズ、ジャスミンを加えた華やかな香りが広がる発売当時の味わいが再現されています。

香りも特徴的ですが、パッケージも、ガムとしては実にユニークなデザイン。発売当時の金色で縦型のデザインを再現し、側面にはレトロかわいいお花のイラストをあしらっています。

復刻版「ドナ」

「ドナ」は、1983年から1987年頃まで販売されていたガム。今回、38年ぶりの復刻となります。

ローズの香りをベースにジャスミンなどを加えた華やかな香りとメントールのスッキリとした清涼感が広がる発売当時の味わいを再現。

パッケージは発売当時のピンク色で縦型のデザインを再現し、側面にはレトロかわいいバラのイラストをあしらっています。

復刻版「イブ」と「ドナ」は、2025年8月19日（火）から全国発売されます。