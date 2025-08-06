有岡大貴の妻・松岡茉優、ENGEIグランドスラム出演を報告！″激ヤセ&顔変化″指摘の反響続々
女優の松岡茉優のマネージャーが公式Instagramを更新。松岡が、フジテレビ系特番「ENGEIグランドスラム」に出演したことを受けて、投稿を行った。投稿では、「昨日松岡がENGEIグランドスラムに出演させていただきました。ご覧いただきありがとうございました。」と感謝の気持ちを綴っている。昨年Hey!Say!JUMPの有岡大貴と結婚した松岡の顔の変化についての声が上がっている。
前回3月に「ENGEIグランドスラム」に出演時には、「松岡茉優ってこんな顔だった?」といった声がありましたが、今回の出演時もSNSでは「え?これ松岡茉優?」「見る度に顔変わってる」といったコメントが上がっている。松岡は結婚後、たしかに痩せたような印象を受けるが自身の持ち味である透き通る美貌は変わらずで「茉優ちゃんぎゃんかわだよう」「美しすぎます」といった、称賛のコメントも多く寄せられている。
松岡は、東京都出身で、1995年に生まれ。昨年、Hey!Say!JUMPの有岡大貴と結婚したことが話題となっていた。
前回3月に「ENGEIグランドスラム」に出演時には、「松岡茉優ってこんな顔だった?」といった声がありましたが、今回の出演時もSNSでは「え?これ松岡茉優?」「見る度に顔変わってる」といったコメントが上がっている。松岡は結婚後、たしかに痩せたような印象を受けるが自身の持ち味である透き通る美貌は変わらずで「茉優ちゃんぎゃんかわだよう」「美しすぎます」といった、称賛のコメントも多く寄せられている。
松岡は、東京都出身で、1995年に生まれ。昨年、Hey!Say!JUMPの有岡大貴と結婚したことが話題となっていた。