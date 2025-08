【「陽あたり良好!」&「スローステップ」合計7巻全話無料キャンペーン】 実施期間:8月5日~8月31日

小学館は女性マンガ総合サイト「フラコミ like!」にて、あだち充氏によるマンガ「陽あたり良好!」と「スローステップ」の全話無料キャンペーンを実施する。期間は8月5日から8月31日まで。

本キャンペーンは、あだち充氏の画業55周年を記念したもので、1980年代に少女マンガ誌で連載していた2作品が無料配信される。無料範囲は「陽あたり良好!」が3巻無料、「スローステップが4巻無料となっており、両作品共に無料会員登録で「待てば全話無料」となる。

また、「フラコミ like!」では特典として、「陽あたり良好!」単行本未収録となっている最終回後のスペシャル番外編も無料配信される。

