7月31日 発表

DetonatioN FocusMeは7月31日、同チーム所属のGO1選手より、CAG OSAKA所属のフェンリっち選手へ正式な謝罪を行なったと発表した。

今回の謝罪は、GO1選手による、フェンリっち選手へのSNSおよび配信内での発言に不適切なものがあったことによるもの。「関係者ならびにコミュニティの皆様にご不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます。」としている。

また、CAG OSAKAからも声明が出されており、本件については両チーム間での話し合いを経て、謝罪が行なわれたとのこと。チームの対応が行き届かなった点もあるとお詫びしたうえで、「今後とも両選手に対しご支援・ご声援を賜りますようお願い申し上げます」とした。

DetonatioN FocusMe所属・GO1選手

CAG OSAKA所属・フェンリっち選手

2012-2022 (C) DETONATION FOCUSME ALL RIGHT RESERVED.

(C) DETONATION INC , ALL RIGHT RESERVED.

(C) CAG OSAKA ALL RIGHTS RESERVED.