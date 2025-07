レッズ戦で元チームメートがサプライズ

【MLB】レッズ ー ドジャース(日本時間30日・シンシナティ)

レッズのギャビン・ラックス外野手は7月29日(日本時間30日)、本拠地でのドジャース戦に「1番・左翼」で出場。第1打席に入った際には、元チームメートのベッツが遊撃で笑顔を見せる場面があった。その理由を現地アナウンサーが説明している。

ラックスは昨年までドジャースでプレー。ベッツとは二遊間を組んだ。レッズ放送局「ファンデュエルネットワークスポーツ・オハイオ」の司会を務めるブライアン・ギーセンスラーグ氏はX(旧ツイッター)で「ラックスは今日、対戦チームの選手と雑談をしていた。ラックスは笑顔を見せながら『ムーキー(・ベッツ)にちょっとしたサプライズがあるかもしれない。彼が気に入るか見てみよう』とコメントした」と投稿していた。

そして試合を迎えると、ラックスは第1打席でベッツが使用する登場曲「Put It On Da Floor Again (feat. Cardi B)」で打席に入った。これには遊撃を守っていたベッツは大笑いしていた。

同局の実況を務めたジョン・セイダック氏は「ベッツの登場曲で打席に入っています。しかも、元チームメートが楽しめるように、打席に入る時にタイムまで要求しました。ムーキーに届きましたね! ハハハ」と伝えていた。(Full-Count編集部)