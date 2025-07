【7月29日のインハイ女子結果】夏の全国ベスト8決定…“2戦合計“113得点”スコアラーは敗退

7月29日、高校バスケの夏の日本一を決める『令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会(インターハイ)』は大会3日目が終了。女子はジップアリーナ岡山で3回戦8試合が行われ、準々決勝に進むベスト8が決まった。

3年連続夏冬連覇中の“絶対女王”京都精華学園高校(京都府)は、昨年末のウインターカップ決勝でも対戦した慶誠高校(熊本県)に81-46で快勝した。満生小珀がチーム最長となる31分に出場し17得点と活躍。ベンチスタートだったオディアカウェルリッツが2試合連続のダブルダブルを達成した。

また、桜花学園高校(愛知県)と大阪薫英女学院高校(大阪府)の一戦は、第4クォーターに竹内みやが存在感を示した桜花学園に軍配。岐阜女子高校(岐阜県)は33失点に抑える盤石の試合運びで聖和学園高校(宮城県)を下した。

2回戦までに113得点を荒稼ぎしたテウアダマを擁する八雲学園高校(東京都)は、“九州女王”の精華女子高校(福岡県)に完敗。初出場の福井工業大学附属福井高校(福井県)は、サジョレイが51得点28リバウンドと奮闘したものの、昌平高校(埼玉県)に逆転負けし、3回戦で姿を消すことになった。

29日に行われたインターハイ女子バスケの試合結果と、30日に行われる準々決勝の対戦カード一覧は以下の通り。

◆■大会3日目・7月29日のインハイ女子結果

<3回戦>



京都精華学園高校 81-46 慶誠高校



鵬学園高校 60-86 日本航空高校北海道



聖和学園高校 33-61 岐阜女子高校



鵠沼高校 54-85 千葉経済大学附属高校



桜花学園高校 74-69 大阪薫英女学院高校



昌平高校 95-80 福井工業大学附属福井高校



倉敷翠松高校 73-61 土浦日本大学高校



八雲学園高校 52-72 精華女子高校

◆■大会4日目・7月30日のインハイ女子対戦カード

<準々決勝>



京都精華学園高校 vs 日本航空高校北海道



岐阜女子高校 vs 千葉経済大学附属高校



桜花学園高校 vs 昌平高校



倉敷翠松高校 vs 精華女子高校





【動画】中へ外へボールが動く精華女子…八雲学園を撃破しインハイ8強進出