宮崎vs北九州 スタメン発表
[7.21 J3第21節](クロスタ)
※19:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 14 五月田星矢
MF 41 坂井駿也
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 13 東廉太
DF 44 辻岡佑真
MF 6 星広太
MF 22 山脇樺織
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
※19:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 41 坂井駿也
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 13 東廉太
DF 44 辻岡佑真
MF 6 星広太
MF 22 山脇樺織
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平