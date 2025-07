【ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」】 12月5日 日本公開予定

ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」の日本公開日が12月5日に決定し、初の場面写真が解禁された。

2016年に公開されたディズニー・アニメーション映画「ズートピア」は、アカデミー賞(R)とゴールデングローブ賞を受賞し、世界興行収入10億ドルを突破。日本でも76億円超えを記録している。「ズートピア2」はその続編にあたる作品。

続編となる今作では、警察学校を無事卒業し警察官となったニックと、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディが再びバディを組むことになる。ズートピアに突如現われた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行なうことになったふたり。これまで以上に絆を試されることとなるふたりだが、やがて、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。

【「ズートピア2」ジュディとニックが再びバディに!特報解禁|12月5日(金)劇場公開!】

初解禁された場面写真

初の場面写真解禁!

今回解禁されたのは、再びバディを組んだ人気コンビ・ジュディとニック、そしてふたりが追っていたはずの標的、ゲイリーの姿を捉えた場面写真。

警察官と指名手配犯という関係だったはずが、なぜか全員仲良く揃ってカメラ目線だ。互いに心を許し合っているかのようにも見え、彼らの関係性がどう変化していくのかが気になるところ。また、この時の余裕たっぷりな表情とは裏腹に、この後、彼らは前作をも超える壮大なスケールの大冒険を繰り広げていくこととなる。

すでに解禁済みのティザー映像では、ジュディらが初登場の新エリアを目まぐるしく駆け巡る様子も映し出されていた。様々な動物たちが暮らすこの雄大な楽園「ズートピア」に、一体どんな謎が隠されているのだろうか。そして、警察官となったジュディとニックの今後の展開にも目が離せない。

【ディズニー・アニメーション映画「ズートピア」について】

動物たちが築き上げた大都会「ズートピア」は、どんな夢も叶う場所。「立派な警察官になって、世界をよりよくする」という夢を叶えるため、郊外の町から憧れのズートピアへとやってきたジュディは、「ズートピア」では、皮肉屋な一面があるけれど、カッコいいキツネの詐欺師ニックと出会い、たくさんの困難を共に乗り越えながら、立派な警察官へと成長していく姿が描かれた。可愛くてモフモフな動物たち、ジュディとニックのつかず離れずのやきもきするような関係性、そして“差別や偏見”といったポップな世界観からは想像できない深いメッセージが込められたストーリーでも支持されている。

(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.