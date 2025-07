MARVEL映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』のコラボカフェが、東京と大阪に登場。

2025年夏は東京・渋谷と大阪・なんばのファンタスティックなインスパイアカフェで、作品の世界観に染まります☆

また、東京では映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の公開を記念したイベントやPOP UPも開催予定です!

MARVEL映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』コラボカフェ&POP UP

期間:2025年7月15日(火)より順次開催

2025年7月25日より日米同時公開となる、MARVEL映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』

「ファンタスティック4」待望の第1作(ファースト・ステップ)にして、過去シリーズや他作品の予備知識がなくても楽しめる、ドラマチック・アクション超大作です!

公開を記念して、映画の世界観を堪能できるインスパイアカフェの開催が東京と大阪で決定。

さらに、映画公開を盛り上げる企画やPOP UPストアで、“ファンタスティック4”が各地をジャックします☆

SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFE inspired by ファンタスティック・フォー

開催期間:2025年7月15日(火)〜7月29日(火)

開催時間:11:30〜21:00 (最終入場、およびラストオーダーは20:30)

メニュー:

フード・ファンタスティック・クアトロ ピザ 2,200円(税込)・バッファローチキンクリスプ4 1,300円(税込)・ファンタスティックフライズ4 ノーマル900円(税込)/ギャラクティック1,500円(税込)デザート・コズミックブルー・サンデー 1,500円(税込)ドリンク 各990円(税込)・伸びるブル〜クリームソーダ・インビジブル レモンスカッシュ・火炎のオレンジココ・ゴロゴロクッキーのロイヤルミルクティー

会場:SHIBUYA TSUTAYA 7F(〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6)

※詳細は「SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFE inspired by ファンタスティック・フォー」公式サイトをご確認ください

映画公開を10日後に控える2025年7月15日より、15日間限定のインスパイアカフェが東京・渋谷にオープン。

「SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFE inspired by ファンタスティック・フォー」では、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の世界観を全身で体感できます!

店内では、“ファンタスティック4”のメンバーであるザ・シングの等身大スタチューが登場するほか、世界観やキャラクターをイメージしたオリジナルカフェメニューを提供。

メンバー4人の特殊能力からインスピレーションを受けたスペシャルドリンクや、迫りくる規格外の敵“宇宙神ギャラクタス”にちなんだ、“超特大サイズ”のフードも注目です。

また、インスパイアメニューを注文すると、オリジナルステッカーをプレゼント。

カフェ利用をした人は、プレミアムグッズ抽選会にも参加できます☆

マーベル・スタジオ劇場最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』公開記念カフェ(和カフェ yusoshi chano-ma なんば)

開催期間:2025年7月19日(土)〜8月31日(日)

開催時間:11:00-22:00(ラストオーダーはフード21:00、デザート&ドリンクは21:30)

メニュー:

フード・ファンタスティック・ホットドッグ 1,180円(税込)・ファンタスティックアトロ丼 1,280円(税込)ドリンク・ミスターーーー・ヨーグルト 900円(税込)・インビジブル・ピーチソーダ 920円(税込)・フレイムオン!ソーダ 970円(税込)・イッツ・ココア・タイム! 920円(税込)

会場:なんばマルイ 7F 和カフェ yusoshi chano-ma なんば(〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目8−9)

※詳細は店舗へお問い合わせください

2025年7月19日からは、大阪のなんばマルイに「和カフェ yusoshi chano-ma なんば」も登場。

8月31日まで、各ヒーローたちをイメージしたインスパイアメニューや、映画のワンシーンのような店内装飾で世界観を楽しめます!

店内でインスパイアメニューを注文すると、先着で映画のノベルティをプレゼント。

この機会を逃すと二度と出会えない、プレミアムなインスパイアカフェです。

映画公開に向けて、いち早くテンションをあげられること間違いなし。

映画鑑賞後、作品の余韻を味わう場としてもオススメです☆

東京ミッドタウン日比谷「ファンタスティック4:ファースト・ステップ」公開記念 FANTASTIC MOMENT

期間:2025年7月19日(土)〜7月27日(日)

場所:東京ミッドタウン日比谷1Fアトリウム&B1F地下広場(〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2)

映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の公開を盛り上げるため、インスパイアカフェのほかにも、“ファンタスティック4”が日本各地をジャックする企画を展開。

東京ミッドタウン日比谷には、2025年7月19日〜7月27日までの期間、「FANTASTIC MOMENT」が開催されます☆

1Fアトリウムでは、大型の装飾や等身大フィギュアを展示し、ここでしか体験できないファンタスティックな4カットが撮れるプリクラ機も設置予定。

B1F地下広場では、人気のマーベルキャラクターアイテムが集結した「MARVEL POP UP STORE」が期間限定オープンします。

『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』関連のグッズも登場し、作品公開を盛り上げるスポットです!

東急プラザ銀座「MARVEL POP UP STORE」

期間:2025年7月17日(木)〜8月27日(水)

場所:東急プラザ銀座 3F(〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1)

東急プラザ銀座3Fにも、2025年7月17日〜8月27日までの期間、「MARVEL POP UP STORE」がオープン。

東京ミッドタウン日比谷と同じく、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の関連グッズが登場します☆

コラボカフェやPOP UP企画で、“ファンタスティック4”一色に染まる2025年の夏。

2025年7月15日より東京や大阪で順次展開される、MARVEL映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』コラボカフェ&POP UPの紹介でした!

